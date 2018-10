Cede diga-invaso nel Ravennate | trovato il corpo del tecnico della protezione civile

Ravenna - Cede diga-invaso sul fiume Ronco e un tecnico della protezione civile precipita in acqua : disperso : Stava ispezionando la diga-invaso all’altezza della frazione di San Bartolo, a Ravenna, quando parte della struttura ha ceduto a causa di una frana. Per questo un tecnico è precipitato nelle acque del fiume Ronco e ora è disperso. La ricerca è stata affidata ai sommozzatori dei vigili del Fuoco arrivati a bordo di un gommone e calatisi da una gru. L’uomo ha 50 anni ed era il sorvegliante dei fiumi della protezione civile ...