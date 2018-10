Cecera PD XIV municipio | Anniversario partigiani Monte Mario

romadailynews

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Roma – “Il 26 Ottobre 1943 nel nostro quartiere divennero fucilati dai nazifascisti due componenti delle formazioni partigiane: Guido Gori ed Augusto Righi, due fra i primiad essere fucilati nella lotta di Liberazione a Roma. Oggi li ricordiamo – nel giorno della Memoria del XIV– ed invitiamo tutti a deporre un fiore sotto la targa nello spazio a loro dedicato in fondo a Via Castagnola”. Così in un nota il consigliere PD del XIVAlessioche aggiunge: “dopo questa sbornia populista gialloverde, l’Italia si risveglierà più povera e smarrita. Tutti i cittadini onesti, civili e democratici costituiscono un argine a questa deriva. Vogliamo costruire insieme a loro un modello alternativo di società che crei sviluppi e lavoro e non assistenzialismo e precarietà.” L'articolo(PD XIV): ...