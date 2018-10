Cda Inter | ecco come sarà

Inter - il 26 ottobre l’assemblea dei soci per bilancio e nuovo Cda : Si svolgerà il prossimo 26 ottobre l'assemblea dei soci dell'Inter, come ufficializzato dalla stessa società. L'articolo Inter, il 26 ottobre l’assemblea dei soci per bilancio e nuovo CdA è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Astaldi assicura : nessuna spaccatura all'interno del Cda : Astaldi smentisce categoricamente qualsiasi divergenza tra i membri del Consiglio di Amministrazione, CdA, e del Collegio Sindacale della Società . La precisazione è stata fatta dal Contractor a ...

Inter - il Cda approva il bilancio : ricavi in crescita del 6% : Il Consiglio d’Amministrazione dell'Inter ha approvato il bilancio al 30 giugno 2018 con una perdita di circa 18 milioni di euro, L'articolo Inter, il CdA approva il bilancio: ricavi in crescita del 6% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - Cda per approvazione bilancio : ANSA, - MILANO, 28 SET - Si sta svolgendo regolarmente la riunione del Consiglio d'Amministrazione dell'Inter. Nessuno slittamento, quindi, per il CdA della società nerazzurra, che è cominciato ...

Inter - Cda per approvazione bilancio : ANSA, - MILANO, 28 SET - Si sta svolgendo regolarmente la riunione del Consiglio d'Amministrazione dell'Inter. Nessuno slittamento, quindi, per il CdA della società nerazzurra, che è cominciato ...

Inter - nessuno slittamento per il Cda : sarà approvato il bilancio 2018 : Si sta svolgendo regolarmente la riunione del Consiglio d'Amministrazione dell'Inter: nessuno slittamento. L'articolo Inter, nessuno slittamento per il CdA: sarà approvato il bilancio 2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - domani il Cda può slittare : bilancio 2018 in rosso di 18 milioni : È previsto per domani ma rischia di slittare il Consiglio d'Amministrazione dell'Inter per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2018. L'articolo Inter, domani il CdA può slittare: bilancio 2018 in rosso di 18 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cda Rai : Foa presidente - Casarin direttore ad interim TgR : Roma, 27 set., askanews, - Il Consiglio di Amministrazione Rai si è riunito oggi, nella sede di viale Mazzini, sotto la presidenza di Marcello Foa e alla presenza dell'Amministratore delegato, ...

Cda RAI - FOA PRESIDENTE : VIA LIBERA/ Ultime notizie - Fico “Ora si faccia una legge sul conflitto di interessi” : Rai, Marcello Foa PRESIDENTE: nomina CdA a maggioranza. Ultime notizie, il giornalista é ad un passo dall’incarico: l'ufficialità dovrebbe arrivare ad inizio settimana(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 08:30:00 GMT)

Banca Intermobiliare - Cda approva Piano Strategico 2019-2021 : Con il previsto completamento delle iniziative di derisking e di rafforzamento patrimoniale entro l'anno, si elevano i livelli di solidità patrimoniale e finanziaria di Banca Intermobiliare di ...

Banca Intermobiliare - Cda approva Piano Strategico 2019-2021 : Teleborsa, - Con il previsto completamento delle iniziative di derisking e di rafforzamento patrimoniale entro l'anno, si elevano i livelli di solidità patrimoniale e finanziaria di Banca ...

Genova - il Cda di Autostrade dirà di no all'intervento dello Stato : «Tocca a noi rifare il viadotto» : ROMA Tornano a riunirsi i consigli di Atlantia e Autostrade per l'Italia, Aspi, sulle contestazioni del Mit per il crollo del Ponte di Genova. Le due riunioni si terranno venerdì 31, a ridosso dalla ...

Genova - il Cda di Autostrade dirà di no all'intervento dello Stato : 'Tocca a noi rifare il viadotto' : ROMA Tornano a riunirsi i consigli di Atlantia e Autostrade per l'Italia, Aspi, sulle contestazioni del Mit per il crollo del Ponte di Genova. Le due riunioni si terranno venerdì 31, a ridosso dalla ...