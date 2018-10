Caso plusvalenze | respinti i ricorsi | resta il -3 per il Chievo

Caso plusvalenze - la Procura chiede -15 punti per il Chievo in appello : Si è svolto oggi il processo d'appello al Chievo sul Caso delle plusvalenze. La Procura torna a chiedere 15 punti di penalizzazione per i veneti. L'articolo Caso plusvalenze, la Procura chiede -15 punti per il Chievo in appello è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Caso plusvalenze - il Chievo farà ricorso : «Stupiti e contrariati dalla sentenza» : La sentenza sul Caso plusvalenze non soddisfa il Chievo Verona. Anzi, il club veneto ha preannunciato ricorso in appello contro la penalizzazione di tre punti inflitta dal TFN per le presunte plusvalenze fittizie. In un comunicato, la società ha spiegato: "La società A.C. Chievo Verona, a seguito della sentenza di primo grado resa nota dal […]

Caso plusvalenze : Chievo Verona - chiesti quindici punti di penalizzazione : Nuovo capitolo della vicenda legata al Caso plusvalenze fittizie [VIDEO]che ha caratterizzato la lunga estate del calcio italiano. Dopo il primo deferimento nei confronti del Chievo Verona rigettato dal Tribunale Nazionale Federale per un vizio di forma, il Procuratore Federale Giuseppe Pecoraro è tornato nuovamente alla carica chiedendo, nel corso dell'udienza tenuta presso la sede di Roma, una penalizzazione da scontare nel campionato

Il Chievo Verona è stato multato e penalizzato di tre punti in classifica per il Caso delle plusvalenze fittizie : Il Tribunale sportivo federale ha inflitto tre punti di penalizzazione al Chievo Verona da scontare nella stagione in corso di Serie A — a fronte dei quindici richiesti dalla procura — e 200.000 euro di sanzione al club per il

Caso plusvalenze - 3 punti di penalizzazione al Chievo : Campedelli inibito 3 mesi : Tre punti di penalizzazione da scontare in questo campionato: questa la sanzione comminata al Chievo per la vicenda delle plusvalenze fittizie.

Caso Chievo Verona - il legale tuona : “plusvalenze fittizie? I valori dei calciatori sono soggettivi” : Chievo Verona, il legale del club Marco De Luca ha detto la sua in merito al Caso di plusvalenze fittizie che vede imputata la società del patron Campedelli “Abbiamo posto le nostre ragioni anticipate con una memoria molto documentata, facendo presente che le contestazioni della Procura federale sono totalmente infondate. Per i calcoli e per i valori dei giocatori, la Procura federale fa riferimento a certi siti internet e valori che ...

Caso plusvalenze - la Procura chiede -15 per il Chievo : Una penalizzazione di 15 punti per il Chievo: è la richiesta avanzata dalla Procura federale per il Caso plusvalenze.

Chievo - i giorni del giudizio : domani l'udienza sul Caso plusvalenze : Mercoledì 12 settembre sarà una giornata cruciale per il Chievo Verona: andrà in scena l'udienza per il caso plusvalenze.

Serie B - Crotone : attese novità su stadio e Caso plusvalenze fittizie : 2 Il Crotone prosegue la sua preparazione presso il Centro Sportivo dell'Antico Borgo. Sette i calciatori concessi in questi giorni alle rispettive selezioni Nazionali in giro per il mondo, elementi che torneranno nelle prossime ore ad aggregarsi al resto della squadra, mettendosi a disposizione del tecnico Giovanni Stroppa. Dopo la vittoria casalinga del turno della seconda giornata [VIDEO] di Serie B contro il Foggia 4-1, gli

Caso plusvalenze fittizie : inizia il processo al Chievo Verona : Campionati di Serie A e Serie B iniziati da alcune giornate ma il calcio italiano continua a rimanere nell'incertezza. Nonostante una lunga estate di incontri presso le aule del Tribunale Sportivo Nazionale tutto ancora rimane in bilico. Dalla stesura di un eventuale nuovo calendario di cadetteria a campionato in corso, al ritorno al vecchio 'format' a ventidue squadre. A tenere banco nei prossimi giorni sarà inoltre il processo sportivo del ...

Chievo - D'anna : 'Troppo timore di Ronaldo. Sul Caso plusvalenze...' : Lorenzo D'anna , allenatore del Chievo , parla a Sky Sport dopo il ko contro la Juve : 'C'è rammarico per il risultato però resta la buona prestazione. Siamo partiti intimoriti da Ronaldo, poi siamo venuti fuori e abbiamo giocato creando i presupposti ...