huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Caso Denisee, Orfini attacca: 'Prefetto inadeguato, Salvini agisca di conseguenza' - elisadeamicis1 : RT @HuffPostItalia: Caso Denisee, Orfini attacca: 'Prefetto inadeguato, Salvini agisca di conseguenza' - HuffPostItalia : Caso Denisee, Orfini attacca: 'Prefetto inadeguato, Salvini agisca di conseguenza' -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) "Leggo la replica della Prefettura ai documenti pubblicati dall'HuffPost e resto senza parole: sicuramente a San Lorenzo c'è un contesto di degrado, soprattutto in quell'area, ma proprio per questo la Prefettura avrebbe dovuto ascoltare le richieste di intervento del Municipio". Lo scrive in una nota Matteo, Deputato e Presidente del Partito Democratico.continua: "E invece c'è stata una sottovalutazione drammatica che dimostra l'assoluta inadeguatezza del. Ricordo al ministroche nei mesi delle segnalazioni inascoltate egli era già il responsabile del Viminale e che il suo compito è quello di garantire la sicurezza dei cittadini, non di fare propaganda su fatti drammatici. E gli chiedo di spiegare di chi sia la responsabilità di questa sottovalutazione e di assumere le decisioni conseguenti".Sulinterviene anche l'ex ...