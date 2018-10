Caso Cucchi | Salvini difende l' Arma | ' Un errore non infanghi il lavoro di tanti'

Caso Cucchi - Matteo Salvini difende l’Arma : “L’errore di uno non infanghi il sacrificio di molti” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è tornato a parlare del Caso Cucchi nel corso della cerimonia per i 40 anni del Gis, il gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri: "Mai niente e nessuno potrà mettere in discussione il vostro onore, la vostra fedeltà e lealtà". Il comandante Nistri: "Siete molti di più dei pochi che possono dimenticare la strada della virtù".Continua a leggere

Caso Cucchi - la telefonata del carabiniere al 118 : 'Sta male - trema' - : 16 ottobre 2009, Stefano è in una camera di sicurezza della Stazione di Tor Sapienza e, secondo le indagini, è già reduce dal pestaggio alla Casilina. Il militare che lo piantona vede che sta male e ...

'Magari morisse' : sul Caso Cucchi sta venendo fuori tutto lo schifo : ... alla sua epilessia," e dunque di tracciare "futuri argomenti per la scienza medica nel suo apparente e ignavo brancolare nel buio nello stabilire le cause della morte di Stefano." In un'...

Caso Cucchi - altri sei indagati : anche un colonnelloUn'intercettazione : "Magari morisse - li mortacci sua" : Sotto inchiesta il tenente colonnello Francesco Cavallo, all'epoca capo ufficio comando del Gruppo carabinieri Roma: avrebbe suggerito a Massimiliano Colombo, comandante della stazione Tor Sapienza, di modificare l'annotazione di servizio sullo stato di salute di Cucchi.

Caso Cucchi - 6 indagati : anche colonnello che suggerì modifica dello stato di salute : Sei persone sono state indagate nel nuovo filone di indagine sulla morte di Stefano Cucchi: si tratta di cinque carabinieri e un avvocato per cui si ipotizza il reato di falso. Tra i militari dell'...

Caso Cucchi - pm : “Prove inquinate per ordini dall’alto dai carabinieri” : Durante processo bis in corso a Roma a carico dei cinque carabinieri accusati del pestaggio e della morte del 31enne geometra romano, il pm ha presentato nuovo materiale probatorio accusando la stessa catena di comando dell'arma per i depistaggi: "Non fu frutto di una decisione estemporanea, ma l’esecuzione di un ordine"Continua a leggere

Caso Cucchi - almeno 6 indagati nel filone sull’insabbiamento : ci sono anche il tenente colonnello Cavallo e un avvocato : L’inchiesta si allarga ancora e continua a risalire la scala gerarchica dei carabinieri. Il presunto insabbiamento sulla morte di Stefano Cucchi, secondo la procura di Roma, era arrivato almeno fino al tenente colonnello Francesco Cavallo, all’epoca capo ufficio comando del Gruppo carabinieri di Roma. Assieme a lui, si apprende, sono indagati almeno altri cinque militari dell’Arma e un avvocato. Tutti sono accusati di falso ...