Caroline Wozniacki | ' Ho l' artrite reumatoide a 28 anni | ma lotterò per vincere ancora nel

Caroline Wozniacki - la tennista danese rivela : “Ho l’artrite reumatoide. All’inizio è stato uno choc - ma starò meglio” : Caroline Wozniacki, la 28enne tennista danese numero due al mondo, soffre di una forma di artrite reumatoide diagnosticatale prima degli Us Open. Lo ha rivelato lei stessa dopo la fine della stagione, conclusa con una sconfitta contro l’ucraina Elina Svitolina alle Wta Finals di Singapore. “All’inizio è stato uno choc — ha detto in conferenza stampa — Un giorno ti senti l’atleta più forte di tutte, o almeno è ciò che sono nella mia testa, ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : vittorie per Elina Svitolina e Caroline Wozniacki. Battute Karolina Pliskova e Petra Kvitova : Ancora grande spettacolo alle WTA Finals: a Singapore nella terza giornata di gare è sceso in campo il Gruppo Bianco. Nel primo match la danese Caroline Wozniacki ha battuto per 7-5 3-6 6-2 la ceca Petra Kvitova in due ore e 17 minuti di gioco, mentre nel secondo l’ucraina Elina Svitolina ha superato l’altra ceca Karolina Pliskova per 6-3 2-6 6-3 in un’ora e 56 minuti. Il primo incontro ha visto la danese Wozniacki avere ...

Caroline Wozniacki Princess of China… Open : la tennista danese liquida Sevastova in finale : Caroline Wozniacki conquista uno strepitoso successo nel China Open: la tennista danese batte Sevastova in finale ‘Princess of China’ è il titolo di una canzone dei Coldplay ft Rihanna, ma è anche quello del quale, tennisticamente parlando, si potrà fregiare Caroline Wozniacki, dopo il successo nel China Open. La tennista danese ha trionfato nella finalissima del torneo asiatico, battendo in due set la numero 20 del ranking, Anastasija ...

Tennis - WTA Tokyo 2018 : Camila Giorgi superba! Caroline Wozniacki sconfitta in tre set - si vola ai quarti di finale : Superba prestazione di Camila Giorgi nel WTA di Tokyo 2018. L’azzurra supera in tre set la numero due del mondo Caroline Wozniacki, nonché detentrice del titolo 2017 del torneo Premier dotato di un montepremi di 799mila dollari, con il punteggio di 6-2 2-6 6-4 in 2 ore e 5 minuti di partita. Un match estremamente lottato in cui la grande aggressività della marchigiana ha prevalso nei confronti della forte rivale. Con questo successo Camila ...

Tennis - WTA Tokyo 2018 : Camila Giorgi supera agevolmente Misaki Doi e affronterà Caroline Wozniacki agli ottavi : Camila Giorgi conquista agevolmente la qualificazione agli ottavi di finale del WTA di Tokyo 2018. L’azzurra, numero 37 del mondo, si è imposta contro la giapponese Misaki Doi (n.170 WTA) con il punteggio di 6-2 6-1 in 1 ora e 6 minuti di partita. Un match dominato da Camila che sul cemento nipponico non ha dato scampo alla padrona di casa. Nel prossimo turno ci sarà la grande sfida contro la danese Caroline Wozniacki (n.2 del ...

US Open 2018 - Lesia Tsurenko firma la sorpresa ed elimina Caroline Wozniacki. Avanti quasi tutte le più quotate : Nella quarta giornata degli US Open è stato completato l’allineamento al terzo turno del tabellone femminile, tramite la disputa dei match di secondo turno della parte bassa. La sessione diurna regala molti brividi, ma poche sorprese. Angelique Kerber, in cerca di un non facile bis newyorkese dopo il successo del 2016, si è divorata un vantaggio di 6-2 5-2 contro Johanna Larsson, prima di riaversi, in un modo o nell’altro, nel terzo ...