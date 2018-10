Cameo richiama la “Gelatina Paneangeli” per rischio salmonella | i lotti interessati

caffeinamagazine

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Ancora un richiamo alimentare causato dalla salmonellosi. Il batterio del genereè il più comunemente isolato nei casi di infezioni trasmesse da alimenti. Le infezioni provocate da questo agente batterico si distinguono in forme tifoidee e non tifoidee. Le prime sono responsabili della febbre tifoide e delle febbri enteriche in genere e l’uomo rappresenta l’unico serbatoio del microrganismo. Le seconde, che contano oltre il 50% del totale delle infezioni gastrointestinali, sono una delle cause più frequenti di intossicazioni alimentari nel mondo industrializzato. I principali serbatoi dell’infezione sono rappresentati dagli animali; acqua e cibi contaminati sono i principali veicoli di infezione. La trasmissione dell’infezione avviene per via oro-fecale attraverso l’ingestione di cibi o bevande contaminate o per contatto con oggetti o piccoli ...