CAMBIO ORA 2018 | ADDIO ALLA LEGALE PER SEMPRE? Sabato notte torna la solare | lancette

: Conto alla rovescia per il ritorno all’ora solare nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre quando le lancette andranno indietro dalle 3 alle 2. In attesa di sapere se sarà stata l’ultima volta dell’ora legale uniforme in Europa, si potrà dormire un’ora in più. Diversi studi scientifici hanno messo sotto la lente d’ingrandimento gli effetti sulla salute del, in particolare il cosiddetto jet lag ...