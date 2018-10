Calendario SuperLega volley | terza giornata | gli orari di tutte le partite e come vederle

oasport

: RT @trentinovolley: Mondiale per Club 2018, ufficializzato il calendario: esordio il 26 novembre con gli iraniani del Khatam Ardakan a #Rze… - manushevina : RT @trentinovolley: Mondiale per Club 2018, ufficializzato il calendario: esordio il 26 novembre con gli iraniani del Khatam Ardakan a #Rze… - ailinon80 : RT @trentinovolley: Mondiale per Club 2018, ufficializzato il calendario: esordio il 26 novembre con gli iraniani del Khatam Ardakan a #Rze… - artcyeol : RT @trentinovolley: Mondiale per Club 2018, ufficializzato il calendario: esordio il 26 novembre con gli iraniani del Khatam Ardakan a #Rze… -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Nel weekend del 27-28 ottobre si disputerà ladella2018-2019, il massimo campionato italiano dimaschile. Si preannuncia un turno scoppiettante con alcunedi cartelle che potrebbero riscrivere la classifica nelle posizioni che contano. Primo scontro diretto della stagione, Perugia ospita Trento nella rivincita della semifinale della Supercoppa Italiana. I Block Devils partono favoriti ma i dolomitici hannole carte in regola per imporsi. Civitanova, l’altra squadra a punteggio pieno, farà visita a Verona: la Lube non vuole frenare e punta in alto con estrema convinzione. Modena, invece, dopo essere stata costretta al tie-break da Castellana Grotte, è attesa dal derby contro Ravenna. Ad aprire lasarà l’anticipo del sabato tra Milano e Latina, poi domenica altre treoltre a quella già citata: Siena-Sora vale un pezzo di ...