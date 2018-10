Calciomercato Roma | Monchi punta il colpaccio | un pezzo pregiato può partire FOTO ...

Calciomercato Roma - un talento giallorosso potrebbe partire in prestito : Raiola infuriato : Justin Kluivert rappresenta uno dei colpi più importanti messi a segno dalla Roma nell’ultima sessione di mercato. L’esterno offensivo proveniente dall’Ajax era finito nel mirino di top club europei come il Manchester United, ma alla fine ha deciso di ascoltare il consiglio del padre e ha scelto Roma, sperando di trovare più spazio e di proseguire la sua crescita in una squadra che disputa la Champions League. In tre mesi ...

Calciomercato Roma - Blanc per Di Francesco : le ultime : Come si legge questa mattina sulle pagine del 'Corriere dello Sport', però, attenzione alla ipotesi Blanc , che sta prendendo piede in uno scenario in cui la situazione dovesse precipitare. Monchi è ...

Calciomercato Roma - Schick : 'Mi pesa il prezzo del cartellino. Juventus? Ecco come è andata' : Con la Roma ancora stenta a decollare, ma Patrick Schick ha tutta la fiducia del suo allenatore. Di Francesco lo sostiene, lui per ora risponde con i gol in nazionale, in attesa di scoppiare ...

Calciomercato Roma : altro addio eccellente in vista? : Nello scorso mercato di gennaio è stato ad un passo dall’addio alla Roma, ma Edin Dzeko ha preferito restare in giallorosso e trascinare la squadra fino alla semifinale di Champions. Ora, però, le cose potrebbero cambiare. Intervistato da Sky Sports News, l’attaccante bosniaco ha parlato anche del proprio futuro, che potrebbe essere lontano dalla capitale. “Un mio ritorno in Premier League? Forse è troppo tardi, ma non si sa mai e ...

Calciomercato Roma : Monchi in pressing su due giovani dal futuro brillante : La Roma è sempre attenta ai possibili sviluppi di mercato, anche quando la sua riapertura è molto distante. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, il ds Monchi sta tenendo sott’occhio la situazione di due giovani talenti che in futuro potrebbero spiccare il volo verso l’élite del calcio mondiale. Si tratta del regista del Brescia Sandro Tonali, un classe 2000, e dell’ex Fiorentina Ianis Hagi, attualmente al Vitorul ...

Calciomercato - Herrera chiede troppo per rinnovare con il Porto : Roma e Inter in agguato : Con il contratto in scadenza a giugno 2019, Hector Herrera è uno dei pezzi pregiati del prossimo Calciomercato, e fa gola a tantissimi club. In particolare all’Inter di Spalletti e alla Roma di Di Francesco. Nei mesi scorsi si era dato per certo il rinnovo dell’accordo tra il centrocampista messicano e il Porto, la società […] L'articolo Calciomercato, Herrera chiede troppo per rinnovare con il Porto: Roma e Inter in agguato ...

Calciomercato - Milan attento : Sarri vuole soffiarti Romagnoli : Alessio Romagnoli, classe 1995, è per rendimento e prospettiva uno dei difensori più forti della Serie A, e forse dell’intero panorama calcistico europeo. Il giovane capitano del Milan è oggetto del desiderio del Manchester United ma in queste ora si è inserito un pericolosissimo concorrente. Sarri vuole Romagnoli Come riporta, infatti, MediasetSport, le sirene inglesi per Romagnoli sono potenti. “Con gli addii […] L'articolo ...

Il Calciomercato oggi – Juventus e Roma pensano al colpaccio! : Il calciomercato oggi – La finestra di gennaio di calciomercato è ancora lontana ma i club del campionato di Serie A provano ad anticipare i tempi, in particolar modo Juventus e Roma. Secondo indiscrezioni proveniente dall’Inghilterra Benjamin Mendy, obiettivo della Juventus, sarebbe ai ferri corti con Guardiola, i bianconeri quindi preparano l’assalto. Si muove anche la Roma, il grande obiettivo è Lucas Vazquez, il ...

Calciomercato Inter - sfida con la Roma per De Jong dell'Ajax (RUMORS) : Il Calciomercato non finisce mai: nonostante la sessione estiva si sia chiusa oramai più di un mese fa, proseguono numerose le voci riguardanti presunte trattative di giocatori ed in particolar modo una delle più attive sembra proprio l'Inter. La società milanese già in estate ha realizzato diversi colpi, con un mercato che sembra stia dando i suoi frutti sopratutto nell'ultima settimana: dopo la vittoria con il Tottenham in Champions League, ...

Il Calciomercato oggi – Caso per la Roma e cessione in vista : Il calciomercato oggi – Si è giocato la 5^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo la partita più importante delle 15 ha messo di fronte Roma e Bologna, pesante sconfitta per 2-0 della squadra di Di Francesco. Ma nelle ultime ore tensione altissima in casa giallorossa, secondo le ultime voci confronto acceso tra Di Francesco e Karsdorp, toni accesi e decisione forte dell’allenatore, quella di mandare in tribuna il ...

Calciomercato - Monchi : “Barcellona? Sto bene a Roma” : “Offerta del Barcellona? Non considero cose che non hanno senso, come un’offerta del Barca. Al momento, non ho intenzione di ritornare in Spagna perché sto bene dove mi trovo ora. E’ un progetto diverso, nel quale ho dovuto trovare il Monchi ideale per questa situazione. Non sono una persona che vive di futuro, mi preoccupo molto di più del presente, vivo giorno per giorno, e ho ancora degli anni di contratto con la ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Juventus e Roma pensano ad uno scambio : Il Calciomercato di riparazione è ancora lontano ma Juventus e Roma stanno preparando le strategie per rinforzare ulteriormente le squadre. Nonostante una squadra già fortissima i bianconeri potrebbero decidere per alcuni cambiamenti, voci continue sull’arrivo di Marcelo ma anche su un ritorno di Pogba mentre in uscita potrebbe esserci Dybala, altre panchine avvicinerebbero alla rottura con l’argentino. Secondo indiscrezioni ...

Calciomercato - Strootman saluta la Roma con una lettera commovente : stata l'ultima grande operazione di Calciomercato che ha coinvolto la Serie A: Kevin Strootman ha lasciato la Roma, per proseguire la sua carriera al Marsiglia di Rudi Garcia. Dopo cinque anni, ...

Calciomercato - Marsiglia : ufficiale l'acquisto di Strootman. 'Era il momento di lasciare la Roma' : Dopo l'annuncio dell'OM, anche la Roma ha reso noto con un comunicato di aver ceduto Kevin Strootman a titolo definitivo all'Olympique Marsiglia a fronte di un corrispettivo fisso di 25 milioni di ...