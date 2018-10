Calciomercato Inter | non solo Modric | tutti i nomi per il centrocampo FOTO ...

Calciomercato Inter - maxi annuncio : ufficiali 6 rinnovi : Inter scatenata dal punto di vista dei rinnovi, ben sei quelli ufficializzati oggi dal club nerazzurro: tutti i dettagli L’Inter “è felice di annunciare che Marcelo Brozovic, Antonio Candreva, Henrique Dalbert, Roberto Gagliardini, Joao Miranda e Matias Vecino hanno prolungato il proprio contratto con il Club“. Marcelo Brozovic ha rinnovato fino al 30 giugno 2022; Antonio Candreva fino al 30 giugno 2021; Henrique Dalbert ...

Calciomercato Inter - pioggia di rinnovi in casa nerazzurra : prolungato il contratto di sei giocatori : Il club nerazzurro ha comunicato il rinnovo di sei giocatori, compresi Marcelo Brozovic e Matias Vecino pioggia di rinnovi in casa Inter, il club nerazzurro ha annunciato il prolungamento di contratto di ben sei giocatori. Da Marcelo Brozovic fino a Matias Vecino, passando per Candreva, Dalbert e Gagliardini. Ecco il comunicato della società di Suning: ‘FC Internazionale Milano è felice di annunciare che Marcelo Brozovic, ...

Calciomercato Inter e Milan - interessa un talento della Nazionale : Ausilio al lavoro per gennaio per battere sul tempo i rossoneri : Le prestazioni di Nicolò Barella in questa prima fase di stagione, oltre a farlo entrare nel giro della Nazionale con la cui maglia ha anche avuto modo di giocare da titolare sia contro l’Ucraina che contro la Polonia, lo hanno avvicinato alla definitiva consacrazione. Conseguentemente, è aumentato anche l’Interesse di alcuni top club della massima serie nei confronti del gioiellino del Cagliari. Negli ultimi giorni pare che ...

Calciomercato Inter - per Marino - Ausilio avrebbe pronto il colpo a zero : Di Maria (RUMORS) : Ultime Inter: la prossima estate, a partire da giugno 2019, diversi giocatori di livello saranno in scadenza di contratto. L'Inter è parsa molto Interessata a questa categoria di calciatori e la prova lo sono gli acquisti nell'ultima sessione di mercato [VIDEO] di Stefan De Vrij dalla Lazio e di Kwadwo Asamoah, anch'egli acquistato in scadenza di contratto dalla capolista Juventus. Non è escluso quindi che anche a gennaio qualcosa possa muoversi ...

Calciomercato Genoa : prima offerta italiana per Piatek - c’è anche l’interesse della Juve : Krzysztof Piatek è inarrestabile e ha continuato a segnare anche con la maglia della Nazionale polacca. I numeri dell’attaccante, che attualmente ha più gol che partite in stagione, hanno attirato diversi club, in primis del nostro campionato italiano. In particolare De Laurentiis e Giuntoli sarebbero rimasti talmente colpiti dalle sue prestazioni al punto da recapitare un’offerta a Pegli. Il problema attuale risiede nella ...

Calciomercato - Herrera chiede troppo per rinnovare con il Porto : Roma e Inter in agguato : Con il contratto in scadenza a giugno 2019, Hector Herrera è uno dei pezzi pregiati del prossimo Calciomercato, e fa gola a tantissimi club. In particolare all’Inter di Spalletti e alla Roma di Di Francesco. Nei mesi scorsi si era dato per certo il rinnovo dell’accordo tra il centrocampista messicano e il Porto, la società […] L'articolo Calciomercato, Herrera chiede troppo per rinnovare con il Porto: Roma e Inter in agguato ...

Calciomercato Torino - Cairo fa luce sull’interesse per Lazzari e Candreva : “ecco come stiamo agendo” : Il presidente del Torino ha parlato del mercato granata, soffermandosi sui nomi di Lazzari e Candreva Dodicesimo posto in campionato, un avvio non proprio esaltante per il Torino che punta sui gol di Belotti e Zaza per risalire la china. Il presidente Cairo si fida comunque del lavoro di Mazzarri, analizzando al tempo stesso il mercato per rinforzare a gennaio la rosa. Marco Alpozzi/LaPresse Sul taccuino sono molti i nomi presente, ma il ...

Calciomercato - duello Inter-Milan per il sì di Barella : MILANO - 'Siamo in una fase di scouting, stiamo guardando tante partite e monitorando quanto c'è di buono in giro. Se ci sarà bisogno di rinforzare la rosa, l'Inter si farà trovare pronta perché in ...

Il Calciomercato oggi – Colpacci di Juventus - Milan ed Inter : Il calciomercato oggi – Il calciomercato continua a regalare grosse emozioni e colpi di scena, in particolar modo le prossime sessioni si preannunciano scoppiettanti. Previsti alcuni movimenti a gennaio ma i colpi grossi sono previsti per giugno, tre big pronti ad arrivare in Italia. Iniziamo dal terzino Marcelo, si è parlato tanto di un possibile trasferimento alla Juventus subito dopo l’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, la ...

Calciomercato - trova conferme l’interesse del Barcellona per Piatek : I dodici gol in otto partite non possono passare inosservati, così Krzysztof Piatek, autentica rivelazione di questo inizio di stagione, ha iniziato a raccogliere l’interesse di diversi top club europei. Uno di questi è proprio il Barcellona, che secondo il Mundo Deportivo segue da tempo e con attenzione l’attaccante polacco. I tifosi del Genoa iniziano a tremare, anche perché il potere d’acquisto dei catalani non si fermerà di ...

