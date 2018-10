Calcio | Cantone sulla complicata lotta alla corruzione | “Più facile che il Napoli vinca

calcioweb.eu

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Il presidente dell'Autorità Nazionale Anti, nonché tifoso napoletano, Raffaele, è stato ospite della trasmissione di Radio 1 "Un Giorno da Pecora", condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari: "È piùche illa Champions League che battere la. Se gioca come ha giocato contro il Psg ilpuò vincere contro chiunque, quest'anno la Champions non è una cosa impossibile". Su Sarri e Ancelotti: "Ero un sarriano di ferro ma Ancelotti mi ha convinto molto velocemente. Di Sarri non mi convinceva l'eccessiva convinzione di mantenere sempre la stessa formazione. Ancelotti cambia spesso formazione e fa giocare tutti, c'è più partecipazione".