Tragedia in Calabria : giovane trovata morta dentro casa : Una drammatica notizia giunge della Calabria [VIDEO], dove nella giornata di ieri 19 ottobre, una giovane donna è stata rinvenuta priva di vita all'interno della propria abitazione nella citta' di crotone. A ritrovarla è stata la mamma che ha immediatamente chiamato i sanitari del 118 giunti tempestivamente sul luogo. Purtroppo però, non c'è stato nulla da fare per la giovane che conviveva con la madre. Sempre nei pressi di Crotone un grave ...

Tragedia in Calabria : uomo cade in un burrone in Aspromonte e muore : Si è reso necessario l’intervento di un elicottero per recuperare il corpo dell’uomo caduto in un burrone in località Laganadi. L’aeromobile, un AB 412 – giunto dal Reparto Volo VVF di Catania – è stato allertato dalla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria poco prima di mezzogiorno. Sul posto già al lavoro una squadra di terra dei Vigili del Fuoco. L’uomo (C.G. di 57 anni, residente a Laganadi), ...

Maltempo Calabria : nuova esondazione a Lamezia Terme - nella zona della tragedia del 4 ottobre : Una nuova ondata di Maltempo ha colpito questa mattina la Calabria, e in particolare la provincia di Catanzaro, l’area del Lametino, già devastata dall’alluvione dello scorso 4 ottobre. Si sono registrati allagamenti e disagi alla circolazione sulla SS18, all’altezza del centro meccanografico delle Poste di Lamezia Terme, a causa dell’esondazione del torrente Turrina che ha coinvolto anche alcune aziende: sul posto la ...

TRAGEDIA LAMEZIA/ Calabria - le colpe di una terra dove si muore - ancora - per la pioggia : La TRAGEDIA di LAMEZIA Terme segnala un problema: quando piove la Calabria va in crisi. Le istituzioni locali lamentano la mancanza di fondi.

Reggio Calabria : l'Unione Ciechi ed Ipovedenti aderisce alla Giornata Mondiale della Vista : Alle ore 9,30 nell'Aula Magna del l'ITI "Panella Vallauri" di Reggio Calabria si svolgerà un convegno dal titolo "La prevenzione delle malattie degli occhi tra scienza, ambiente e servizi socio-...

Calabria assediata da vento e piogge - 400 sfollati a Crotone : Continuano le ricerche del bimbo di due anni disperso, già recuperati i corpi della madre e del fratellino. Chiuse le scuole della città e due statali

Maltempo - ennesima tragedia in Calabria : “Più di 500 tra morti e dispersi dal 1860” : Dal 1860 al 2017 in Calabria ci sono stati 284 tra morti e dispersi a causa delle inondazioni e 238 tra morti e dispersi a causa di movimenti franosi. Lo ricorda l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irpi) che ha messo a punto una mappa dalla quale emerge che gli eventi hanno interessato porzioni diverse del territorio regionale, con un visibile raggruppamento nella parte ...

Maltempo Calabria - l’ultima chiamata di Stefania Signore al marito : “Aiuto” - poi la tragedia : Il volto cupo di Angelo Frija, operatore turistico di Curinga (Cz), marito di Stefania Signore, la donna morta a San Pietro Lametino dopo essere stata travolta dalla piena di un torrente insieme ai suoi figli di 7 e 2 anni, non ha bisogno di ulteriori descrizioni. Una telefonata, poi la ricerca disperata: una notte insonne durante la quale si è consumata una terribile tragedia. E’ stato lui a sentire per l’ultima volta la moglie. La ...

Maltempo - tragedia in Calabria : continuano le ricerche del bimbo disperso : Le ricerche del bimbo disperso giovedì sera nel corso della piena del fiume Cantagalli a San Pietro Lametino non hanno ancora sortito alcun esito. Lo comunica una nota del Soccorso Alpino della Calabria. I corpi della madre, Stefania Signore, e del fratellino di 7 anni sono stati ritrovati nella giornata di venerdì nel letto del torrente dai soccorritori. A partecipare alla ricerca del bimbo sul posto anche un elicottero regionale che ha ...

Maltempo - alluvione in Calabria : elicottero dei vigili del fuoco trasporta dializzato da Vibo a Catanzaro : Intervento di un elicottero dei vigili del fuoco a Polia, in provincia di Vibo Valentia, per trasportare una persona ammalata che doveva effettuare la dialisi nell’ospedale di Catanzaro: è stato necessario utilizzare il mezzo a causa di una frana sulla strada provinciale che ha interrotto la viabilità. L'articolo Maltempo, alluvione in Calabria: elicottero dei vigili del fuoco trasporta dializzato da Vibo a Catanzaro sembra essere il primo ...

Maltempo - Calabria flagellata : il 20 Agosto la tragedia del Raganello : Calabria flagellata dal Maltempo, con due morti e un bimbo disperso, a poche settimane dal disastro del Pollino. Il 20 Agosto scorso un violento nubifragio ha causato la piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza. La piena ha travolto decine di escursionisti nelle gole del Raganello: dieci persone sono morte quel giorno, tra questi Antonio de Rasis, una guida esperta che era stato anche tra i soccorritori di ...

Maltempo - tragedia in Calabria : madre e figlio morti in torrente - disperso il secondo bimbo [LIVE] : tragedia in Calabria a causa del Maltempo: sono stati rinvenuti dai vigili del fuoco i corpi della mamma e di uno dei due figli dispersi in provincia di Lamezia Terme. Le vittime sono state ritrovate nel letto di un torrente nei comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lametino. Ancora in corso le ricerche del secondo figlio della donna che risulta ancora disperso. Nel corso della notte era stato il marito della donna, Stefania Signore, ad ...