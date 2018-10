Brasile | Scolari rischia due anni di squalifica

calcioweb.eu

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Felipe, ex ct die Portogallo e oggi allenatore del Palmeiras,fino a duedi. Il tecnico brasiliano, infatti, è stato deferito per "istigazione all'odio e alla violenza" per alcune frasi rilasciate in zona mista, dopo l'eliminazione nella Coppa delper mano del Cruzeiro. La gara di ritorno della semifinale ha visto i giocatori dare vita a una rissa in campo, terminata con un espulso per parte.