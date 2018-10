Brasile | anche Allan e Douglas Costa tra i convocati di Tite

Anche in Brasile la sinistra non c'è più e vince la banalizzazione rozza della politica : (Questo post è a cura di Raffaele Nocera, docente di Storia dell'America Latina all'Università di Napoli "L'Orientale")Le vicende politiche, economiche e sociali che hanno caratterizzato le democrazie dell'America Latina nell'arco dell'ultimo quarto di secolo ci restituiscono un quadro inquieto.La crisi economica rappresenta uno dei principali fattori che spiegano le difficoltà attraversate dalle forze di sinistra ...

Brasile-Argentina - Neymar : “Loro forti anche senza Messi” : A poche ore da Brasile-Argentina, amichevole di lusso tra i due colossi del Sudamerica, ha parlato in conferenza stampa il capitano dei verdeoro, Neymar. Il numero dieci ha messo in guardia i suoi dall’Albiceleste, a suo parere forte anche senza Lionel Messi: “È vero che Messi non sarà in campo, ma per noi questa rimane una partita molto importante: parliamo di Brasile-Argentina. Ci si aspetta tanto da queste due nazionali ...

Brasile : astensioni - bianche e nulle 29% : ANSA, - SAN PAOLO, 8 OTT - Secondo le cifre ufficiali diffuse dai media brasiliani, con poco più del 95% dei voti scrutinati l'astensione, i voti in bianco e i suffragi annullati sommano il 29% del ...

Anche il Brasile va a destra : Bolsonaro trionfa e stacca Haddad di 20 punti : San Paolo - Jair Bolsonaro ha trionfato nel primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile, sfiorando il 50% dei voti e staccando Fernando Haddad per quasi 20 punti: affronterà il ballottaggio ...

Il Brasile alle urne con l'ombra di Lula. Che resta una star anche se è in galera : ... solo che siamo sul mare, non nell'interior di Guaranhuns/Caetés, dove nacque 72 anni fa l'ex presidente che ancora oggi, seppur dal carcere, dà ancora le carte nei giochi della politica che conta in ...

Brasile : capo missione Unesco a 'Nova' - faremo appello anche all'Italia per recupero Museo nazionale di Rio de Janeiro : Brasilia, 25 set 12:59 - , Agenzia Nova, - L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura , Unesco, farà appello anche all'Italia per recuperare quello... , Brb,

Juventus - Douglas Costa triplo ko : distorsione alla caviglia e distrazione muscolare. Fuori anche dal Brasile! : Douglas Costa- Non c’è pace per Douglas Costa. L’attaccante brasiliano, durante il match di mercoledì sera ha riportato un doppio infortunio: distorsione alla caviglia e distrazione agli adduttori. Un doppio infortunio che va ad unirsi alla squalifica di 4 giornate in campionato e addirittura all’esclusione dalla Nazionale brasiliana. Tite esclude l’attaccante dal Brasile Non solo […] L'articolo Juventus, Douglas ...

Juventus - Douglas Costa triplo ko : distorsione alla caviglia e distrazione muscolare. Fuori anche dal Brasile! : Douglas Costa- Non c’è pace per Douglas Costa. L’attaccante brasiliano, durante il match di mercoledì sera ha riportato un doppio infortunio: distorsione alla caviglia e distrazione agli adduttori. Un doppio infortunio che va ad unirsi alla squalifica di 4 giornate in campionato e addirittura all’esclusione dalla Nazionale brasiliana. Tite esclude l’attaccante dal Brasile Non solo […] L'articolo Juventus, Douglas ...

Amichevoli internazionali : l’Argentina vince - in gol Simeone - bene anche il Brasile : Argentina e Brasile riprendono il loro cammino dopo un Mondiale non certo positivo in Russia: Simeone va in rete per Scaloni Esordio vincente per il ct ad interim dell’Argentina Lione Scaloni che sconfigge con un netto 3-0 il modesto Guatemala in un match amichevole disputato a Los Angeles. Di Martinez su rigore al 27′, Lo Celso al 35′ e Simeone al 44′ le reti dell’albiceleste. Facili successi anche per ...

Brasile - incendio devasta Museo Nazionale di Rio/ Video ultime notizie : anche il cranio di Luzia tra i reperti : Brasile, incendio devasta Museo Nazionale di Rio: le fiamme hanno invaso l'imponente edificio, non si segnalano vittime. Al suo interno anche il cranio di Luzia.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 08:36:00 GMT)

Brasile : anche il venezuelano Maduro respinge veto a Lula : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brasile - anche il venezuelano Maduro respinge veto candidatura Lula : Dopo il presidente boliviano Evo Morales e la ex presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, anche il presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ha respinto il veto del Tribunale supremo ...

Fifa 19 : tutte le nazionali presenti. Mancherà il Brasile? : EA Sports ha invitato nei giorni scorsi al Gamescom di Colonia alcuni celebri Youtuber, volti noti della community di Fifa, che nel corso di questi giorni pubblicheranno alcuni video dedicati a Fifa 19. In questa clip il sito belga Fut with Apero mostra tutte le nazionali presenti. Da segnalare che, al momento, è assente la nazionale […] L'articolo Fifa 19: tutte le nazionali presenti. Mancherà il Brasile? proviene da I Migliori di Fifa.