Brasile | Allan | ecco la prima convocazione Era nel mirino di Mancini

Brasile - anche Allan e Douglas Costa tra i convocati di Tite : Per le amichevoli con Uruguay e Camerun il ct dei verdeoro ha chiamato per la prima volta il centrocampista del Napoli

Napoli - Allan convocato dal Brasile per due amichevoli : l’Italia aspetta : Dopo tante grandi prestazioni, il momento tanto atteso da Allan sta arrivando. La Federcalcio Brasiliana ha notato l’exploit del centrocampista, con anche l’ausilio di Tite, ct della Selecao, presente in tribuna al Parco dei Principi di Parigi. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il centrocampista che sta impressionando l’Italia e l’Europa […] L'articolo Napoli , Allan ...

Gazzetta Allan - è il giorno decisivo : potrebbe essere convocato dal Brasile : Oggi iniziano le chiamate delle Nazionali per la prossima sosta e secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Allan potrebbe ricevere la convocazione, tanto attesa, dal Brasile . Ma non è da ...

Napoli - Allan a Parigi sotto la lente di ingrandimento : il Brasile vuole convocarlo : Ormai è da più di un anno che Allan sta disputando delle ottime partite a livello internazionale. Titolare inamovibile nel Napoli di Sarri e anche in quello di Ancelotti, non è mai stato notato dalla federazione brasiliana che ora vorrebbe chiamarlo. Il motivo? Le recenti prove del brasiliano, soprattutto quella con il Liverpool, hanno attirato […] L'articolo Napoli , Allan a Parigi sotto la lente di ingrandimento : il Brasile vuole ...

Brasile - Tite potrebbe convocare Allan : niente Italia? : Il ct del Brasile , Tite , seguirà con grande interesse la sfida di Champions di questa sera fra Paris SG e Napoli. Non solo perché gli interessa verificare le condizioni di Neymar, Thiago Silva e Marquinhos ma anche perché, secondo fonti vicine al ct, avrebbe intenzione di chiamare per la prima volta Allan , centrocampista della squadra di Ancelotti. La sua costanza di rendimento e la paura di una possibile chiamata di Mancini avrebbero ...

Psg-Napoli - Allan osservato speciale dal Brasile : Tite vorrebbe convocarlo : ROMA - Il ct della nazionale brasiliana, Tite , seguirà con particolare interesse la sfida di Champions di questa sera fra Psg e Napoli . Non solo perché gli interessa verificare le condizioni di ...

Allan escluso dal Brasile : potrebbe scegliere di giocare per l'Italia : Negli ultimi anni, la crescita di Marques Allan è stata evidente e condivisa da chiunque. È il vero punto fermo del centrocampo del Napoli, grazie al suo dinamismo e alla capacità di recuperare e ...

Napoli - vice ct Brasile : “Allan? Lo monitoriamo - è fortissimo” : “Allan del Napoli lo monitoriamo ed è fortissimo, ma lì abbiamo Renato Augusto che è un calciatore di fiducia oltre a Paulinho“. Sylvinho, collaboratore del ct del Brasile Tite, ai microfoni di ‘Si gonfia la rete’ su Radio Marte conferma l’interesse dei verdeoro per il centrocampista dei partenopei per quanto la concorrenza in mediana sia tanta. “Allan è un calciatore importante al pari di Jorginho che ...