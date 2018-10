Boxe | Italia in raduno verso i Campionati UE Tutti gli azzurri convocati | ci sono Cappai

Boxe - Europei giovanili 2018 : l’Italia porta in finale due uomini e due donne! : Giornata di semifinali ad Anapa per gli Europei juniores 2018 di Boxe. Al penultimo atto della manifestazione giovanile continentale si sono presentati ben sette italiani, e quattro di essi hanno staccato il pass per le rispettive finali di domani: si tratta di Miriam Tommasone (66 kg), Lucia Elen Ayari (50 kg), Michele Baldassi (50 kg) e Yassin Hermi (70 kg). Partiamo dalle donne: Miriam Tommasone ha sconfitto l’irlandese Gallen con ...

Boxe - Europei giovanili 2018 : quante possibili medaglie in arrivo per l’Italia! In otto a caccia di un metallo prezioso : Stanno giungendo alle fasi calde gli Europei giovanili 2018 di Boxe, in programma ad Anapa, in Russia. Molte buone indicazioni arrivano dal fronte italiano, che ha portato ben otto atleti nelle vicinanze della zona medaglie. Nella giornata odierna, saranno impegnati nei quarti di finale tre uomini: nei 70 kg Yassin Hermi, dopo aver battuto il rumeno Ungureanu per decisione unanime e il serbo Karabegovic per 4-1, affronterà il bulgaro Zafirov. ...

Boxe - Roseto degli Abruzzi ospita le finali dei campionati italiani SchoolBoy : Il PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi ospiterà dal prossimo 19 ottobre le finali dei campionati italiani SchoolBoy Le finali dei campionati italiani SchoolBoy 2018 si disputeranno a Roseto degli Abruzzi dal 19 al 21 ottobre presso il PalaMaggetti di via Salara 1, a incrociare i guantoni 119 pugili. Il programma delle tre giornate di gare prevede per venerdì 19 ottobre i quarti di finale con inizio alle ore 15.30, sabato 20 le semifinali, ...

Boxe – Torneo Internazionale di Zurigo - sei i pugili italiani che parteciperanno all’evento : In occasione del Torneo Internazionale di Zurigo, saranno sei i pugili italiani che daranno l’assalto alla vittoria finale Sono 6 i pugili azzurri che parteciperanno al Torneo Internazionale in programma a Zurigo, in Svizzera, dal 5 all’8 ottobre. Erylmaz Halit (56 kg), Francesco Maietta (60 kg), Augusto Simone Buremi (69 kg), Giovanni Sarchioto (75 kg), Antonino Maniscalco (81 kg), Francesco Martusciello (60 kg). ...

Boxe - è morto Graciano Rocchigiani L'ex iridato investito da un'auto in Italia : ... figlio di Zanubio , pugile dilettante emigrato dalla Sardegna, , tra gli Anni 80 e 90, da campione dei supermedi, è sttao uno dei big dello sport in Germania. Coraggioso e ribelle, con una Boxe poco ...

Boxe - i convocati dell’Italia per il raduno di Caserta. Torna Clemente Russo : nuova sfida nei pesi supermassimi? : Sono state diramate le convocazioni per il ritiro della Nazionale maschile che si svolgerà dal 13 al 16 settembre alla Scuola di Allievi Agenti di Polizia di Stato, a Caserta. Questi i nomi dei 13 azzurri: 52 kg – Manuel Cappai (G. S. Fiamme Oro) 56 kg – Federico Emilio Serra (Boxing Club D. Mura) 56 kg – Raffaele Di Serio (G. S. Esercito) 60 kg – Francesco Maietta (G. S. Esercito) 60 kg – Francesco Iozia (Eagle) 64 ...

Atletica - calcio - basket - canoa velocità e Boxe : le grandi malate (senza rimedio?) dello sport italiano. E il ciclismo… : Lo sport italiano, pur lontano dai fasti degli anni Novanta e Duemila, continua a mantenersi al vertice internazionale: dal 1996 il Bel Paese figura nella top10 delle Olimpiadi estive, il settore invernale è tornato a splendere dopo anni bui, il mondo paralimpico ha raggiunto un’eccellenza straordinaria ed anche i motori hanno ritrovato competitività. Poche nazioni (forse nessuna) vantano l’eclettismo storico e tradizionale ...

Boxe - Mondiali Youth 2018 : fuori tutti gli italiani arrivati ai quarti di finale : La giornata di oggi è quella in cui ogni singola traccia di Italia all’edizione 2018 dei Mondiali giovanili di Boxe sparisce in maniera fragorosa. Dei cinque pugili del nostro Paese impegnati, infatti, nessuno è riuscito a superare la soglia dei quarti di finale. Tra gli uomini, Vincenzo Fiaschetti, che doveva combattere con l’uzbeko Togaymudorov nei 91 kg, non sale neppure sul ring a causa del riacutizzarsi di un vecchio infortunio ...

Boxe - Mondiali Youth 2018 : Italia in difficoltà - altre eliminazioni al primo turno. Perdono Cavallaro e Alaoma : L’Italia prosegue in maniera fallimentare i Mondiali Youth 2018 di Boxe in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest (Ungheria). Oggi sono saliti sul ring due azzurri, entrambi impegnati negli ottavi di finale delle rispettive categorie, e sono arrivate due nette sconfitte per 5-0: sei azzurri sono stati convocati per la trasferta in terra magiara, cinque sono stati eliminati al primo turno e il sesto deve ancora debuttare (domani ...

Boxe : nazionale italiana femminile in raduno a Kiev. Le convocate - c’è Irma Testa : Quattordici azzurre della nazionale italiana di Boxe al femminile saranno in raduno a Kiev, ospitate dalla FederBoxe ucraina, a partire dal 27 agosto in un training camp per preparare al meglio gli appuntamenti futuri. Queste le convocate: 48 BONATTI Roberta 51 MOSTARDA Roberta 54 DE LAURENTI Giulia 54 LAMAGNA GIULIA Arianna 57 MESIANO Alessia 60 Testa Irma 60 MARTUSCELLO Francesca 64 NICOLI Rebecca 64 ALBERTI Valentina 69 AMATO Francesca 69 ...

Boxe - Mondiali giovanili 2018 : i sorteggi dei 12 pugili italiani presenti : Cominciano oggi i Mondiali giovanili di Boxe, in programma alla Duna Arena di Budapest fino al 31 agosto. Ci saranno 444 pugili in gara, suddivisi tra 277 uomini e 167 donne che rappresenteranno 81 nazioni. Nell’arco dei 10 giorni di gara ci sarà un unico giorno di riposo, il 29 agosto. L’Italia porta sul ring ungherese 12 atleti, equamente divisi tra uomini e donne. Di seguito sono riportati i loro avversari nelle giornate che ...