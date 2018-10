Borse a picco e spread in rialzo Asta di Ctz e Btp | su i rendimenti

Borse - Piazza Affari giù con spread in zona 300 punti. Banche a picco : Milano in netto calo con le Banche sotto pressione, raffica di sospensioni in asta. Pesano le critiche di Bruxelles alla manovra italiana. Sotto pressione anche l'euro. In rosso, ma con cali inferiori al punto percentuale, le altre Borse europee...

Borse - Piazza Affari giù con spread a 300 punti. Banche a picco : Milano in netto calo con le Banche sotto pressione, raffica di sospensioni in asta. Pesano le critiche di Bruxelles alla manovra italiana. Sotto pressione anche l'euro. In rosso, ma con cali inferiori al punto percentuale, le altre Borse europee...

Borse - Piazza Affari giù con spread oltre 300 punti. Banche a picco : Milano apre in calo con le Banche sotto pressione, il Banco Bom fermo in asta con una flessione del 5%. Pesano le critiche di Bruxelles alla manovra italiana. Sotto pressione anche l'euro. In rosso, ma con cali inferiori al punto percentuale, le altre Borse europee...

Borse - venerdì nero su Piazza Affari : a picco i bancari : I dati sul nuovo livello defict/Pil al 2,4%non sono piaciuti ai mercati: il FTSE Mib chiude in caduta del 3,7%, banche in...

ERDOGAN - LE RAGIONI DELLA CRISI IN TURCHIA/ Crollo Lira - Borse Ue a picco : deserta l'asta per i Bot : TURCHIA, nuovo Crollo Lira "subito misure straordinarie": ultime notizie CRISI ERDOGAN, la Banca centrale afferma che sarà "fatto il necessario", Borse europee giù(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 22:21:00 GMT)