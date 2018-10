Borsa di Tokyo ancora giù | Nikkei perde 0 | 40%

Apertura in rialzo per la Borsa di tokyo - Nikkei +0 - 6% : Milano, 26 ott., askanews, - Apertura in rialzo per la Borsa di tokyo sulla scia del rally di Wall Street. L'indice Nikkei ha segnato +0,6%, a 126.75 punti, dopo la caduta del 3,66 giovedì. Il Topix è ...

Borsa Tokyo apre in rialzo - +0 - 72% - : ANSA, - Tokyo, 26 OTT - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in netto rialzo seguendo il recupero a Wall Street e dell'indice Nasdaq dopo la correzione del giorno prima. Il Nikkei ...

Tokyo - Borsa positiva : Nikkei +0.72% : 3.09 La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in netto rialzo seguendo il recupero a Wall Street e dell'indice Nasdaq dopo la correzione del giorno precedente. Il Nikkei mostra una variazione positiva dello 0,72%% a quota 22.420,97, guadagnando 152 punti. Sul mercato valutario lo yen si mantiene stabile sul Dollaro, a un livello di 112,30 e sulla Moneta unica a un valore di 127,80

Borsa : Tokyo affonda - chiude a -3 - 72%

Borsa Tokyo in forte calo - Nikkei -3 - 72% : 8.21 forte ribasso in chiusura per la Borsa di Tokyo, penalizzata dall'andamento negativo di Wall Street e dai timori per un rallentamento della crescita globale. L'indice Nikkei dei 225titoli guida ha lasciato sul terreno 822,45 punti, pari a -3,72%, ed è sceso a quota 21.268,73. Cali consistenti anche per piazze cinesi. L'indice Composite di Shanghai cedeva in avvio il 2,53% e quello di Shenzhen il 3,13%.

La Borsa di Tokyo precipita - Nikkei perde 3 - 72% : La Borsa di Tokyo precipita, Nikkei perde 3,72% – La Borsa di Tokyo precipita con un nuovo tonfo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 21.268,73 punti, con una perdita di 822,45 punti, pari al 3,72 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.676,83 punti, salendo 3 minuti dopo fino a 21.703,21 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo verso ...

Borsa Tokyo apre in ribasso - -1 - 86% - : ANSA, - Tokyo, 25 OTT - La Borsa di Tokyo apre la seduta in sostenuto calo dopo l'ennesima contrazione a Wall Street durante la notte, in particolare il listino tecnologico del Nasdaq che ha iniziato ...

Borsa Tokyo - netto calo : Nikkei -1 - 88% : 2.48 La Borsa di Tokyo apre la seduta in netto calo dopo l'ennesima contrazione a Wall Street durante la notte, in particolare il listino tecnologico del Nasdaq che ha iniziato una fase di correzione con il meno 4,4% di ieri. Il Nikkei segna una variazione negativa dell'1,86% a quota 22.680,85, cedendo oltre 400 punti. Sul mercato valutario lo yen si apprezza sul dollaro poco sotto un livello di 112, e particolarmente sulla moneta unica, a un ...

Borsa di Tokyo in recupero - Nikkei guadagna 0 - 37% : Borsa di Tokyo in recupero, Nikkei guadagna 0,37% – La Borsa di Tokyo è in recupero dopo il tonfo di ieri. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 22.091,18 punti, con un guadagno di 80,40 punti, pari allo 0,37 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.167,76 punti, scendendo in mattinata fino a 21.911,42 punti, il livello più basso della giornata, e ...

Tonfo alla Borsa di Tokyo - Nikkei perde 2 - 67% : Tonfo alla Borsa di Tokyo, Nikkei perde 2,67% – Tonfo alla Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 22.010,78 punti, con una perdita di 604,04 punti, pari al 2,67 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.404,14 punti, ssalendo subito dopo fino a 22.410,15 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo verso la chiusura fino a ...

Borsa : Tokyo - apertura in calo - -0 - 98% - : ANSA, - Tokyo, 23 OTT - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi all'insegna della cautela, in scia alla contrazione dell'indice Dow Jones negli Usa - in attesa di maggiori indicazioni dalle trimestrali - ...

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 37% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,37% – La Borsa di Tokyo comincia in rialzo la nuova settimana. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio negativo, ha registrato 22.614,82 punti, con un guadagno di 82,74 punti, pari allo 0,37 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.374,21 punti, scendendo in mattinata fino a 22.271,59 punti, il livello più basso della giornata, e ...