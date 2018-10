Bimbo di 10 mesi in coma per aver ingerito cannabis | fermati i genitori

Un donatore per Alessandro Maria. I genitori di un Bimbo di 19 mesi con la malattia rara linfoistiocitosi emofagocitica lanciano l'appello : "C'è stato un momento in cui sembrava non avesse neanche una vena libera, aveva flebo dappertutto. Alessandro Maria è un bambino buono, tranquillo. Mai una lacrima, nonostante tutto quello che sta passando. È lui che ci dà la forza. Pensavo di essere forte, ma lui mi supera". Paolo Montresor si sforza di non piangere. Raggiunto da HuffPost a Londra, dove vive con sua moglie Cristiana e loro bambino, Alessandro Maria, ...

Bimbo di 5 mesi gioca con il cane dei vicini e prende una grave infezione : cosa gli trovano negli occhi : Bimbo di 5 mesi gioca con il cane dei vicini e prende infezione agli occhi. Il piccolo ha contratto il cosiddetto parassita del cane e i medici si trovano costretti a togliergli undici vermiciattoli dagli occhi. Il piccolo, noto come Dong Dong, è stato portato all’ospedale di Xi’an N. 1 nella Cina nord-occidentale, dopo che la mamma ha notato irritazione nell’occhio del piccolo. I medici hanno esaminato Dong Dong e trovato, ...

Bimbo DI 7 MESI SOFFOCATO NEL LETTINO : PROGETTISTA A PROCESSO/ La testa del piccolo incastrata tra le sbarre : BIMBO di 7 MESI SOFFOCATO nel LETTINO in Inghilterra: la testa del piccolo era incastrata tra le sbarre. La tragica scoperta del padre, a PROCESSO il produttore del letto(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 00:13:00 GMT)

Allattamento al seno / Unicef e Oms consigliano di farlo per i primi 6 mesi di vita del Bimbo : L'Unicef e l'Oms redigono dei consigli in merito all'Allattamento al seno, per la salute del bambino è consigliabile farlo fino ai sei mesi di vita. La campagna Mondiale del Sam.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:38:00 GMT)

Aeronautica Militare : volo sanitario urgente da Catania a Roma per Bimbo di 2 mesi in pericolo di vita : Un bambino di appena due mesi in imminente pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza questa mattina da Catania a Ciampino a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente è stato poi trasferito in ambulanza a Roma per essere ricoverato nell’ospedale “Bambino Gesù”. La richiesta di trasporto, come accade sempre in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Messina alla Sala Situazioni di Vertice ...

Contrae varicella dai fratelli non vaccinati : Bimbo di 11 mesi rischia di morire per un ictus : La madre lo ha portato al pronto soccorso quando ha notato che la sua gamba destra e il braccio fossero deboli. I medici si sono accorti che faticava a muovere una parte del corpo, sintomo di un ictus. Il piccolo è stato contagiato dai fratelli maggiori che non erano stati regolarmente vaccinati dai genitori. Il caso documentato dal Journal of Pediatrics.Continua a leggere

Chiudono l’asilo ma dimenticano Bimbo di 8 mesi dentro - proprietari denunciati : All'orario previsto avevano chiuso l'asilo che gestivano andando via, peccato però che all'interno vi era ancora uno dei piccoli, un bimbo di appena otto mesi, i cui genitori al ritorno hanno trovato tutto chiuso e hanno chiamato la polizia.Continua a leggere

Perugia - Bimbo di 6 mesi cade dal lettino e muore sul colpo : Un bambino di 6 mesi è morto cadendo dal lettino in cui stava riposando. Il tragico incidente è accaduto a Montefalco, in provincia di Perugia. A breve potrebbe essere disposto l'esame autoptico per accertare le esatte cause del decesso del piccolo, figlio di una coppia tedesca che si trovava in Italia per una breve vacanza.Continua a leggere