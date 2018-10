Bimbi di 3 anni picchiati e legati con la corda | “Siete pappamolli” Quattro maestre

L’inferno dell’isola di Nauru - dove anche i Bimbi di 9 anni pensano al suicidio : Medici senza frontiere è costretta ad interrompere le attività di supporto psicologico ai richiedenti asilo rinchiusi da cinque anni nell'isola di Nauru, sul Pacifico. Il governo ha dato 24 ore allo staff dell'Ong per abbandonare l'isola. Negli ultimi mesi, almeno 78 rifugiati hanno tentato il suicidio o hanno commesso atti di autolesionismo. "bimbi di 9 anni hanno detto che preferiscono morire piuttosto di vivere senza speranza a Nauru", ...

Gravidanza dopo i 35 anni : il rischio è di problemi al cuore per mamme e Bimbi : Affrontare una Gravidanza dai 35 anni in su può aumentare il rischio di malattie cardiovascolari, sia per le mamme che per i loro bimbi. I figli maschi sono a maggior rischio rispetto alle femmine. Lo rileva una ricerca dell’Universita’ di Alberta, in Canada, presentata negli Usa alla conferenza “Cardiovascular, Renal and Metabolic Diseases: Sex-Specific Implications for Physiology”, dell’American Physiological ...

Alleanza festeggia 120 anni con 15 mila Bimbi in 120 piazze : milano, askanews, - 15 mila bambini riuniti in 120 piazze italiane per un evento unico al mondo dedicato ai bimbi meno fortunati. Alleanza Assicurazioni ha scelto di puntare tutto sulla solidarietà ...

Lascia guidare lo scuolabus ai Bimbi di 11 e 13 anni - autista arrestata : La donna al momento di riaccompagnare i ragazzini a casa dopo la scuola ha Lasciato che a turno guidassero il mezzo impartendo lezioni su come frenare e fare una fermata.Continua a leggere

Chi era Angela Ferrara - la scrittrice per Bimbi uccisa a 31 anni a colpi di pistola dal marito : Angela Ferrara è morta a 31 anni, uccisa a colpi di pistola dal marito, Vincenzo Valicenti, davanti alla scuola elementare dove era da poco entrato il figlio di sette anni. Angela era una poetessa e animatrice di eventi culturali per bambini molto nota nella comunità per il suo impegno. Di recente aveva pubblicato un libro per l'infanzia intitolato "L'alfabeto degli animali" regalato in 100 copie al sindaco di Amatrice.Continua a leggere

Sconfigge la leucemia a 8 anni - ma non può andare a scuola a causa di 5 Bimbi no vax : A otto anni ha sconfitto la leucemia grazie anche alla donazione del midollo da parte della sorellina e a una pesante chemioterapia, ma ora che sta bene il caos sui vaccini gli impedisce una 'normalè ...

Alessandria - botte e strattoni a Bimbi di 3 anni. Ecco il video che inchioda due maestre. Abusi su 8 alunni : video di una telecamera nascoste dalla polizia all’interno di un asilo di Alessandria che riprende i momenti in cui una maestra maltratta dei bambini. Due maestre della struttura sono state sospese dall’esercizio. Le indagini sono partite in seguito della denuncia della madre di uno dei piccoli. Al momento sono stati accertati Abusi su almeno 8 bimbi, tra i 3 e i 5 anni. In alcuni casi gli episodi sfociavano in percosse e violenti ...

A Barletta vietata scuola a Bimbi sotto 6 anni non vaccinati : Nessun bambino al di sotto di 6 anni potra’ essere ammesso a scuola, nel comune di Barletta, senza che i genitori presentino la certificazione delle avvenute vaccinazioni obbligatorie, rilasciata dal Servizio igiene pubblica della Asl. Lo ha deciso il sindaco Cosimo Cannito con un’ordinanza che sara’ notificata a tutti i dirigenti scolastici, al gestore dell’asilo nido comunale, ai titolari di asili nido e scuole ...

Fanno fumare marijuana a tre Bimbi di 2 anni - 3 anni e 18 mesi e postano video su facebook : Le due giovani di 21 e 18 anni sono state arrestate poche ore dopo i fatti dagli agenti nella stessa casa in cui è stato girato il video dopo che alcuni utenti hanno segnalato il disturbante filmato agli organi di polizia.Continua a leggere

Grecia - Bimbi di 10 anni tentano il suicidio nell’inferno di Moria tra stupri e violenze : Bambini di appena 10 anni tentano il suicidio al campo profughi di Moria sull'isola greca di Lesbo. E’ la denuncia di Medici senza Frontiere. Sovraffollamento, condizioni igieniche spaventose, abusi e violenze quotidiane stanno portando all'esasperazione le migliaia di persone intrappolate da anni nella struttura di accoglienza.Continua a leggere

Vaccini - Gallera : “In Lombardia coperto il 95% dei Bimbi fino a 6 anni” : “Da quando è stata introdotta la legge sull’obbligo delle vaccinazioni, abbiamo raggiunto il 95% di copertura per i bambini da 0 ai 6 anni. Nella fascia fino ai 16 anni siamo cresciuti del 2%”. Lo ha comunicato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, sulla base dei dati forniti dalle 8 Ats lombarde, precisando che “prosegue il lavoro per regolarizzare chi è ancora inadempiente. La Regione, ...