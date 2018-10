Bergamo | musulmani comprano un' ex chiesa | diventerà una moschea

Polemiche a Bergamo : musulmani vincono asta chiesa. 'Sarà moschea' : L'assegnazione della cappella dei cappuccini è avvenuta con bando regolare per 450mila euro. Il sindaco Gori: 'non vedo scandali' -

Bergamo - musulmani comprano una chiesa : "Diventerà una moschea" : Una moschea al posto di una chiesa , nonostante la legge 'anti moschee' della Regione Lombardia. È quanto potrebbe accadere a breve a Bergamo , visto che l'Associazione musulmani si è aggiudicata all'asta la cappella degli ex ospedali Riuniti, messa in vendita lo scorso 20 settembre dall'Asst Papa Giovanni XXIII, ospedale che fa capo proprio alla Regione. Lo riporta l'agenzia di stampa Agi.L'apertura delle buste è avvenuta ...

