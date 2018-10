Benigni sarà Geppetto nel Pinocchio di Matteo Garrone

Cinema - Benigni sarà Geppetto nel film di Garrone su Pinocchio : Benigni torna a Pinocchio . Ma stavolta non avrà il naso lungo, come nel suo film che uscì nel 2002. L'attore toscano interpreterà Geppetto . Le riprese del film , diretto da Matteo Garrone , inizieranno ...

