Beautiful | anticipazioni americane | QUINN rovina il ritratto di STEPHANIE

Beautiful anticipazioni Americane : Quinn dà della fan di Justin Bieber a Pam : Quinn insulta Pam dandole della ragazzina invasata davanti a un concerto di Bieber.

Beautiful anticipazioni puntate americane : Bill in coma - il gesto di Ridge : anticipazioni americane Beautiful: l’inaspettato gesto di Ridge nei confronti di Bill Nel corso delle ultime puntate americane di Beautiful, Bill finisce in coma dopo una violenta lite con Ridge. Lo Spencer è caduto dal balcone e da quel giorno si ritrova costretto a vivere in un sonno profondo. Brooke, Katie, Liam e Wyatt non riescono […] L'articolo Beautiful anticipazioni puntate americane: Bill in coma, il gesto di Ridge proviene ...

Beautiful anticipazioni 27 ottobre 2018 : Brooke rivela a Hope la verità su Liam e Steffy mentre Ridge cerca di convincere lo Spencer a perdonare la figlia.

Beautiful anticipazioni 26 ottobre 2018 : Steffy implora Liam di perdonarla : Steffy raggiunge Liam in hotel per chiedergli di perdonarla. Il ragazzo non ha però nessuna intenzione di concederle una seconda opportunità.

Beautiful - anticipazioni USA : DUE RAGAZZI per QUINN? In realtà sono… : Il ritorno di Donna Logan (Jennifer Gareis) nelle puntate americane di Beautiful sembra prefigurare un triangolo niente male tra la stessa Donna, Eric e Quinn (ve ne abbiamo già parlato QUI). E visti i presupposti, alcune foto apparse di recente sui social network potrebbero apparire come la “risposta” della Fuller ad un eventuale tradimento del consorte. In realtà i due baldi giovani in questione sono delle guest star particolari, ...

Beautiful - anticipazioni puntata di venerdì 26 ottobre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 26 ottobre 2018: Hope (Annika Noelle), in ansia per via della crisi tra Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Liam (Scott Clifton), si reca da Ridge (Thorsten Kaye) per cercare di capire cosa sia realmente successo, ma lo stilista le consiglia di non intromettersi… Brooke (Katherine Kelly Lang) è infuriata con Bill Spencer (Don Diamont), ma lui le dice chiaramente che è stato con Steffy non per ...

Beautiful anticipazioni Americane : Ridge - Thorne e Bill protagonisti di una violenta colluttazione : Le scene da Fight Club hanno richiesto l'ausilio di stuntman. Tutte le immagini della rissa che ha preceduto la rovinosa caduta di Bill.

Beautiful - anticipazioni USA : WAYNE BRADY sarà il dottor Buckingham - padre di… : Nuovo ingresso nelle puntate americane di Beautiful: il conduttore WAYNE BRADY entrerà presto nella soap, nel ruolo del dottor Buckingham. Per chi segue con attenzione le nostre anticipazioni circa gli episodi in onda negli Stati Uniti, noterà che questo cognome non è del tutto nuovo: il medico, infatti, sarà il padre di Zoe Buckingham, una delle tre giovani new entry della soap (che sui teleschermi italiani arriveranno solo tra diversi ...

Beautiful anticipazioni 25 ottobre 2018 : Hope rivela a Steffy dove si trova Liam : Hope rivela a Steffy il nome dell'hotel di Liam e la ragazza corre da lui, desiderosa di chiedere il suo perdono.

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Bill in pericolo di vita - Brooke al suo fianco : Bill Spencer si trova in coma in ospedale dopo una terribile caduta dal balcone: è questa la notizia sconvolgente in arrivo dalle puntate americane di Beautiful e che conferma la voce che circolava sul web già da qualche settimana. L'incidente che costringerà lo Spencer su un letto d'ospedale avverrà dopo un litigio con Ridge e Thorne: i due fratelli si recheranno a casa del rivale per convincerlo a farsi da parte e non intromettersi più nella ...

Beautiful - anticipazioni americane : DONNA non ha dimenticato ERIC!!! : Pochi episodi ancora e, nelle puntate americane di Beautiful, DONNA Logan tornerà sulla scena, stavolta non come guest ma come parte integrante del cast fisso. In teoria la sorella di Brooke e Katie, quindi, resterà in circolazione a lungo. La prima piccola anticipazione che riguarda DONNA la vede, neanche a dirlo, nell’orbita di Eric Forrester, come era facile supporre dall’ultima volta in cui si è affacciata sulla scena. Ospite al ...