BCE E POLITICA La verità sul Qe | ha aiutato Germania e Francia | penalizzando l' Italia

Politica monetaria della BCE - il presidente Draghi in conferenza stampa Diretta : La conferenza stampa da Francoforte dopo la riunione del board per decidere sulla Politica monetaria

BCE - Villeroy : politica monetaria prioritaria per stabilità finanziaria : "Non può esserci una predominanza dei bilanci e nessuna politica di bilancio nazionale può influenzare la politica monetaria comune", ha poi aggiunto, sottolineando che in una fase ciclica positiva ...

BCE : spread mosso da incertezza politica : ... "i differenziali sui titoli di Stato hanno mostrato un certo livello di volatilità, in un contesto caratterizzato dal perdurare dell' incertezza politica in Italia". Lo scrive la Banca centrale ...

BCE - Praet : non abbiamo fretta di normalizzare politica monetaria. Euro giù : L'Euro è in calo per la seconda seduta di fila dopo le parole da colomba pronunciate dal chief economist della Bce. L'economista Peter Praet ha detto che la Bce non ha alcuna fretta di normalizzare le ...