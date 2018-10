Battuto all' asta primo quadro dipinto da un' intelligenza artificiale

Ascolti tv 25 ottobre : un altro flop per il Gf Vip 3 - Battuto da L’Allieva 2 : Ascolti tv ieri: nuova sconfitta per il GF Vip 3, battuto dalla fiction L’Allieva 2 Chi avrà vinto ieri sera la battaglia degli Ascolti? Proprio ieri, 25 ottobre, c’è stato il ritorno della fiction di Rai 1 L’Allieva giunta alla seconda stagione, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Di contro l’ammiraglia Canale 5 ha mandato in […] L'articolo Ascolti tv 25 ottobre: un altro flop per il Gf Vip 3, battuto da ...

Tennis - 2° turno a Vienna - Fognini Battuto dall'ungherese Fucsovics : Fabio Fognini è stato eliminato al secondo turno dell''Erste Bank Open', torneo Atp 500 sul veloce indoor di Vienna, in Austria. Il 31enne di Arma di Taggia, numero 15 del ranking mondiale e settimo ...

Palio di Siena : cavallo Raol è stato abBattuto - ira degli animalisti : Il cavallo dato in sorte alla Contrada della Giraffa è stato soppresso dopo le gravi ferite riportate nella caduta avvenuta durante il Palio di Siena straordinario organizzato sabato scorso. Gli animalisti pronti ad ingaggiare battaglia legale ma il comune rigetta ogni accusa. Dimesso senza gravi conseguenze il fantino Jonatan Bartoletti.--"Se già appariva assurdo pensare di ricordare la fine della Grande Guerra con un evento, come il Palio di ...

Palio di Siena : abBattuto Raol - il cavallo della Giraffa rimasto ferito Il video dell’incidente : Gli animalisti chiedono per la cancellazione della manifestazione, l’Enpa annuncia una denunciae l’onorevole Brambilla definisce il Palio di Siena «l’inferno dei cavalli»

Palio di Siena - abBattuto Raol - il cavallo della Giraffa : Il Palio straordinario del Ricordo, per celebrare i 100 anni dalla fine della Grande Guerra, si è trasformato in una corsa drammatica. Raol, il cavallo della contrada della Giraffa, è stato abbattuto. L'animale è caduto al secondo Casato ed è stato subito soccorso dai veterinari. Ma le gravissime fratture riportate all'arto anteriore destro hanno costretto i medici all'abbattimento.Una scelta drammatica che ha sconvolto non solo la contrada ma ...

Palio di Siena - morto Raoul il cavallo caduto/ Video - è stato abBattuto : Brambilla all'attacco - Enpa denuncia : Palio di Siena 2018, fantini e addetti travolti, Video: paura per le cadute in Piazza del Campo, sanitari della Croce Rossa costretti ad intervenire con tanto di barelle (Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 19:05:00 GMT)

Pallavolo – Serie A2 maschile : seconda vittoria consecutiva per il Club Italia Crai - Battuto 3-2 il Pag Taviano : Gamba e compagni sono riusciti a ripetersi all’esordio in casa, superando la Pag Taviano con un tanto sofferto quanto importante 3-2 seconda vittoria consecutiva per il Club Italia Crai in quest’avvio stagionale. Dopo il successo ottenuto sul campo della Tuscania, infatti, Gamba e compagni sono riusciti a ripetersi nell’esordio in casa, superando la Pag Taviano con un tanto sofferto quanto importante 3-2 (27-25, 25-18, 24-26, 23-25, ...

Grande Fratello Vip 2018 - 4a puntata/ Neanche Cristiano Malgioglio salva il reality - Battuto ancora dalla Rai : Grande Fratello Vip 2018, diretta quarta puntata: nomination di fuoco tra Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo. Chi sarà eliminato questa sera? Entra un sostituto per Battista?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 12:10:00 GMT)

F1 - Ricciardo e i problemi in qualifica : “un anno squallido - vi dico perché Verstappen mi ha Battuto” : Il pilota australiano ha spiegato quali problemi gli hanno impedito di stare davanti al compagno di squadra in questa stagione Un anno da dimenticare per Daniel Ricciardo, a parte le due vittorie ottenute nella prima parte di stagione. Dal Gp di Monaco in poi, l’australiano ha iniziato una parabola discendente che lo ha portato ad essere surclassato da Verstappen, riuscito a stargli davanti con regolarità. Photo4/LaPresse “E’ ...

Tre Valli Varesine 2018 : vittoria a sorpresa di Toms Skujins - Battuto in volata Thibaut Pinot. Vincenzo Nibali protagonista nel finale : vittoria a sorpresa del lettone Toms Skujins nella 98ma edizione della Tre Valli Varesine. In una corsa caratterizzata da continui attacchi e rimescolamenti, il 27enne della Trek – Segafredo è riuscito ad entrare nell’azione giusta e poi imporsi in volata sul traguardo di Varese. Il podio viene completato dal francese Thibaut Pinot e dal britannico Peter Kennaugh. Nel finale protagonista anche Vincenzo Nibali, che conferma una condizione in ...

Pallavolo - la Millenium Brescia chiude al terzo posto il Memorial Brambilla-Verga : Battuto 3-2 il Bisonte : Bella soddisfazione per le Bresciane che trovano la vittoria in un match altalenante ma divertente, quindi c’è la medaglia di bronzo al Memorial Brambilla-Verga Si è concluso in maniera positiva per le Leonesse il Memorial Brambilla-Verga di Ostiano. La Banca Valsabbina Millenium Brescia chiude con una vittoria bella e sofferta, per il terzo gradino del podio. Mazzola opta per il sestetto composto da Di Iulio in cabina di regia ...

“Mi ha sBattuto fuori”. Joe Bastianich - ‘cacciato di casa’ dalla moglie. Lei l’avete vista? Chi è Deanna Damiano : Joe Bastianich moglie, l’avete mai vista? Il noto chef, in occasione dell’intervista concessa al talk-show Verissimo, ha avuto modo di parlare della sua dolce metà. Bastianich, presentatosi con un look completamente diverso (barbara folta per lui, ndr.), ha appena festeggiato cinquant’anni. Metà secolo di vita, gran parte della quale trascorsa negli Stati Uniti. E ammette, senza mezzi termini, che da piccolo odiava ...

La storia del quadro di Bansky che si è autodistrutto appena Battuto all'asta : Banksy, il più popolare e geniale street artist , ma potremmo tranquillamente definirlo performer, del mondo, infatti pare ne abbia combinata un'altra delle sue. La casa d'asta con sede a Londra sta ...

Pallavolo. La Polonia ancora sul tetto del mondo - Brasile Battuto in finale 3-0 : A Torino l'epilogo del torneo ospitato da Italia e Bulgaria. ancora Polonia, seconda volta di fila e terza nella storia. I biancorossi sono di nuovo campioni del mondo e, come 4 anni fa a Katowice, la vittima è il Brasile, che a Torino giocava la sua quinta finale consecutiva, le prime 3 vinte,. I verdeoro cedono 3-0 combattendo per 1h39', 28-26 25-20 25-23,. ...