Bari | doppio incidente sulla statale 16 | carambola fra auto e bus Traffico paralizzato

Serie D - doppio record per il Bari : la squadra al lavoro per la trasferta contro il Marsala [VIDEO] : Percorso fino al momento straordinario per il Bari nel campionato di Serie D, la squadra del presidente De Laurentiis è la netta favorita alla vittoria finale del torneo. Nell’ultimo match di campionato il Bari non è andato oltre il pareggio davanti al pubblico amico contro gli avversarsi del Turris, un punto che ha permesso al Bari di continuare a guidare la classifica con tre punti di vantaggio su Acireale e Locri. La squadra del ...