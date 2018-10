Bari | arrestate quattro maestre di una scuola materna per maltrattamenti | “Spintoni e

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 ottobre 2018)di unadella provincia diagli arresti domiciliari persugli alunni. Le insegnanti, come accertato dai carabinieri anche attraverso l’uso di telecamere, sia autonomamente che in concorso, nell’anno scolastico 2017/2018, hanno mortificato e picchiato i piccoli alunni. I bambini venivano strattonati fino a farli cadere, schiaffeggiati o costretti a rimanere in un angolo della classe con il volto rivolto verso il muro o con le mani dietro la schiena, per periodi prolungati. Leminacciavano i bambini, dicendo loro che “sarebbero stati legati con la corda”, che “avrebbero avuto le botte“, che “sarebbero stati portati in caserma dai Carabinieri dove un cane gli avrebbe dato un morso”. A questo seguivano anche offese e mortificazioni verbali. L'articolodi una...