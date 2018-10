Banche | Di Maio | sostenerle non significa prendere soldi a italiani

Adesso Di Maio si accorge che lo spread fa male alle Banche : L'altalena dello spread e la prospettiva di una manovra che aumenta il debito pubblico è un rischio per il sistema bancario italiano e specialmente per le banche più esposte sui titoli di stato. Di questo sembra essersi accorto anche Luigi Di Maio . “Per ora teniamo sotto controllo gli istituti di cr

Perché Di Maio e Salvini non possono permettersi di criticare le Banche : Roma. I destini del governo populista e dei banchieri non sono stati mai così vicini come in queste settimane in cui la dimensione del deficit confermata da Lega e M5s, più ampia di quanto ci si ...