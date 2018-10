Banche | l' unica mossa da fare per salvarsi dall' incubo dello spread

Rc auto a tariffa unica e tasse per Banche ed assicurazioni : le sorprese della manovra : tariffa unica per le Rc auto su tutto il territorio nazionale e una stangata di 4 miliardi di tasse per banche ed assicurazioni. Sono queste alcune delle novita' spuntate dalla manovra di bilancio approvata ieri dal Consiglio dei Ministri che prevede, quindi, l’introduzione di una Rc auto più equa e svela la principale risorsa per il finanziamento di reddito di cittadinanza, quota 100 per le pensioni e flat tax, le misure “bandiera” dei due ...