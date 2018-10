Banca Imi | ecco il ' team dell' anno' premiato agli Inhousecommunity Awards

Banca Imi - ecco il 'team dell'anno' : Una squadra di giovani legali altamente specializzati nel business dell'investment banking e particolarmente attiva in numerose attività per terze parti . E' la struttura General Counsel di Banca Imi ,...

Banca Centrale Europea avanti senza cambiare. Euro ai minimi di due mesi sul dollaro : E' stato un giovedì molto pesante per l'Euro, che è scivolato ai minimi di due mesi contro il dollaro sotto il livello di 1.14. A prescindere da alcuni dati macro poco esaltanti, sono state soprattutto le parole del presidente della Banca Centrale Europea - Mario Draghi - a zavorrare la valuta unica.L'orientamento della Banca CentraleIl numero uno della Eurotower ha detto che la Banca virerà verso una politica restrittiva nonostante i timori sul ...

Piazza Affari in recupero dai minimi - Bancari e Pirelli restano sotto pressione. FTSE MIB -0 - 54% : Ieri è giunta al ministro dell'Economia Giovanni Tria una dura lettera della Commissione Europea *con le richieste di chiarimento sulla manovra economica programmata dal governo italiano per il 2019. ...

UBI Banca - Consigliere di Sorveglianza Guerini rassegna le sue dimissioni : Lorenzo Renato Guerini ha rassegnato le dimissioni come Consigliere di Sorveglianza di UBI Banca . Lo annuncia il gruppo Bancario che spiega che Guerini lascia per "ragioni personali".

Le audizioni sul Def. Banca d'Italia spegne l'ottimismo sulla crescita prevista dal Governo : "Si basa su moltiplicatori elevati" : "Una minore valutazione dei titoli di Stato in portafoglio incide sui requisiti patrimoniali delle banche; oltre certi limiti può ridurne la capacità di offrire credito all'economia". Lo afferma il vicedirettore di Bankitalia, Luigi Federico Signorini, in audizione sulla Nota di aggiornamento al Def.Il debito pubblico italiano "è detenuto per circa due terzi da istituzioni e soggetti italiani ma ciò non lo isola dalla ...

Bancari in rosso e rendimento BTP su massimi dal 2014 : Tria non convince mercati : Non convincono i mercati le parole del Ministro dell'Economia Giovanni Tria secondo il quale il Def è coraggioso e non irresponsabile, e le previsioni di crescita sono prudenziali e ampiamente ...

Alkemy - Banca Imi alza il target price : Composto ribasso per Alkemy , in flessione dell'1,98%, nonostante Banca IMI abbia ritoccato all'insù il target price. Gli analisti della Banca hanno portato il prezzo obiettivo 16,20 euro confermando ...

Economia : Micciché - Banca Imi - - no pessimismo su sorti economia ma occorre essere realisti e pragmatici : Roma, 04 ott 16:37 - , Agenzia Nova, - Il presidente di Banca Imi , Gruppo Intesa Sanpaolo, ha affermato di non essere "pessimista" sulle sorti dell'economia del paese, osservando... , Res,

Le banche si risollevano dai minimi. Banca Generali è best performer : Con lo spread BTP-Bund in forte tensione ed in prossimità dei 300 punti, i titoli Bancari di Piazza Affari continuano a navigare a vista, risalendo tuttavia sopra i minimi di seduta. A pesare sul ...

Juventus - Banca Imi mette sotto revisione il giudizio sul titolo : La Banca: «Mentre attendiamo maggiori dettagli sul potenziale dell'accordo su CR7 in termini di ricavi, la nostra raccomandazione e il target price sono in fase di revisione». L'articolo Juventus, Banca Imi mette sotto revisione il giudizio sul titolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Argentina - improvvise dimissioni governatore Banca centrale : Roma, 25 set., askanews, - improvvise dimissioni del governatore della Banca centrale in Argentina, Luis Caputo. L'annuncio, tramite un comunicato dell'istituzione monetaria, giunge all'indomani delle ...

Spaxs chiude acquisizione Banca Interprovinciale - nasce Illimity : Roma, 20 set., askanews, - Spaxs Spa ha perfezionato l'acquisizione del 99,2% del capitale di Banca Interprovinciale. Lo comunica la società, sottolineando che 'l'operazione è finalizzata alla nascita ...

Wall Street limita la discesa grazie ai Bancari : Prosegue poco mossa la borsa di Wall Street in una giornata ricca di dati macroeconomici rilevanti. Prima dell'avvio del mercato è stato diffuso un aggiornamento sulle vendite al dettaglio , cresciute ...

Rublo ai minimi da oltre 2 anni. Non sono esclusi interventi Banca centrale : Teleborsa, - Il Rublo resta sotto pressione sui mercati internazionali delle valute , raggiungendo minimi da oltre 2 anni . La valuta russa, infatti, scambia in ribasso sia contro l'euro a quota 81,09 ...