Banca Centrale Europea avanti senza cambiare Euro ai minimi di due mesi sul dollaro

Svezia - Banca Centrale conferma tassi ma prevede di rialzarli : tassi d'interesse ancora fermi in Svezia dopo che lo scorso mese, la banca centrale, aveva rinviato la stretta monetaria . Il costo del denaro resta così al valore negativo di -0,5%. La Riksbank , ...

Cina : Banca Centrale rassicura mercati : ANSA, - PECHINO, 19 OTT - Le prime tre autorità finanziarie in Cina muovono per rassicurare le Borse, in "rosso" di oltre il 25% da inizio 2018: Yi Gang, governatore della People's Bank of China, ha ...

Corea del Sud : Banca Centrale lascia i tassi fermi all'1 - 50% : L'istituto centrale di Seoul ha anche dichiarato che la crescita dell'economia quest'anno sarà inferiore a quanto stimato in precedenza. , RR - www.ftaonline.com,

Corea del Sud : la Banca Centrale mantiene i tassi invariati per sostenere l'economia : Seul, 18 ott 05:26 - , Agenzia Nova, - La banca di Corea ha mantenuto il tasso di interesse chiave all'1,5 per cento per l'11mo mese consecutivo, una decisione tesa a sostenere... , Git,

Cile : Banca Centrale analizza possibile rinvio dell'aumento del tasso di sconto a fronte di un rallentamento della crescita : ... segnala il quotidiano "La Tercera", è l'opportunità o meno di realizzare l'aumento del tasso ufficiale di sconto , Tus, previsto per fine anno nell'attuale contesto di raffreddamento dell'economia. ...

Spread apre in area 300. Borse - partenza in rosso dopo mosse della Banca Centrale cinese : Attesa un’apertura negativa per le piazze azionarie europee dopo che la Banca centrale cinese ha tagliato la riserva obbligatoria per le banche locali, alimentando i timori sul ritmo di crescita dell’economia. Shanghai chiude in forte calo (-3,4%)...

Cina : Banca Centrale taglia riserve obbligatorie per banche - RRR - - Shanghai -3% : La People's Bank of China ha tagliato il reserve requirement ratio, RRR, ossia le riserve obbligatorie che le banche devono detenere di 100 punti base. Il taglio, che sarà efficace a partire dal ...

Corea del Sud : Banca Centrale anticipa aumento dei tassi di riferimento : "Recentemente, l'economia della Corea del Sud ha conseguito una modesta crescita grazie alle esportazioni, ma al momento sperimenta squilibri in diversi settori, per la minore importanza attribuita ...

Australia : Banca Centrale RBA lascia tassi interesse invariati. Mercato immobiliare rallenta - ecco dove : La banca centrale Australiana RBA, Reserve Bank of Australia, ha lasciato i tassi di interesse invariati all'1,5%. Nel comunicato che ha accompagnato l'annuncio, si legge che "il basso livello dei ...

Lira turca rimbalza dopo rassicurazioni su indipendenza Banca centrale : Erdogan ha parlato in un'intervista rilasciata a Reuters nella quale ha dichiarato di non avere alcuna influenza sulla politica monetaria. . Ricevi aggiornamenti su Forex Lasciaci la tua e-mail:

Argentina - si dimette il presidente della Banca centrale. Paese paralizzato dagli scioperi contro l’austerità : A poco più di tre mesi dall’inizio dell’incarico Luis Caputo, presidente della Banca Centrale Argentina, ha dato le dimissioni. Ufficialmente lascia per “motivi personali”, ma i media argentini insinuano che dietro l’abbandono ci sia un braccio di ferro con il ministro delle finanze Nicolás Dujovne finito a favore di quest’ultimo. A sostituire Caputo sarà l’economista Guido Sandleris, fino a ieri ...

Argentina - improvvise dimissioni governatore Banca centrale : Roma, 25 set., askanews, - improvvise dimissioni del governatore della Banca centrale in Argentina, Luis Caputo. L'annuncio, tramite un comunicato dell'istituzione monetaria, giunge all'indomani delle ...

Argentina - il governatore della Banca Centrale si dimette dopo 3 mesi. Il peso cade ancora : Un altro colpo di scena, le dimissioni del governatore della Banca centrale Luis Caputo, che si era insediato appena 3 mesi fa. L'Argentina del presidente Mauricio Macri vive settimane di passione. Un ...