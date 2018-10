Bagnoli | ministro Lezzi | ' Il commissario non si tocca Risorse | attendiamo legge bilancio'

'A Bagnoli decidiamo noi' - comitati civici a muso duro con il ministro Lezzi : 'La piena responsabilità di quanto succederà a Bagnoli è mia'. Con queste parole il ministro per il sud Barbara Lezzi ha aperto il dibattito con i cittadini e con i rappresentanti delle associazioni ...

Bagnoli - ministro Lezzi accolta con striscioni e cori contro commissariamento. Lei : “La responsabilità è mia” : “A Bagnoli decidiamo noi” e ancora “Se Bagnoli sarà commissariata ogni giorno sarà una barricata”. Questi i cori con cui circa 200 esponenti dei comitati di Bagnoli hanno accolto l’ingresso del ministro per il Sud Barbara Lezzi nella sala della X Municipalità di Napoli per l’assemblea pubblica su Bagnoli. Il ministro si è seduta al tavolo insieme all’assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli Carmine Piscopo e il ...

«Bagnoli Libera» - comitati civici in corteo aspettando il ministro Lezzi : È partito dalla stazione della ferrovia Cumana di Bagnoli, a Napoli, il corteo dei comitati civici verso l'assemblea a cui parteciperà a breve il ministro per il Sud Barbara Lezzi...

Napoli - il ministro Lezzi : 'Ho visto Bagnoli di persona - incontro pubblico per vincere la sfida' : 'Il 26 luglio scorso sono venuta a Bagnoli per la prima volta perché volevo vedere con i miei occhi l'ex stabilimento Italsider. Con il mio staff avevo già studiato più volte il dossier dell'area, ...

Il ministro Lezzi presenta Floro Flores su Fb : «Bagnoli - lavoreremo bene» : Con un video postato sui social il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, ha ufficializzato la nomina di Francesco Floro Flores a commissario per Bagnoli. «Sono certo - dice la Lezzi - che...

Bagnoli - De Luca scrive al ministro Lezzi contro la nomina di Floro Flores a commissario : “C’è conflitto di interessi” : Tra l’imprenditore napoletano Floro Flores e la nomina a commissario di Bagnoli si mette di traverso il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Con una lettera indirizzata al governo e al ministro per il Sud Barbara Lezzi nella quale, tra le altre cose, sottolinea l’esistenza di un presunto conflitto di interessi per l’imprenditore che già gestisce lo zoo e l’Arena Flegrea. Eccezioni già sollevate da più parti e che avrebbero avuto come ...

Bagnoli - Di Maio promuove Floro Flores ma De Luca scrive al ministro Lezzi : 'A giorni la nomina, se non ci sono conflitti d'interesse', chiarisce subito il vicepremier Luigi Di Maio. Ma su Francesco Floro Flores, l'imprenditore in pole per ricoprire il ruolo di commissario ...

Il ministro Lezzi spegne le polemiche : «Il piano per Bagnoli non cambia - i fondi ci saranno» : «Non c'è e non si ravvisa alcun conflitto d'interesse nella nomina del dottor Floro Flores a commissario straordinario di Bagnoli». È categorica Barbara Lezzi che...

