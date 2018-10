Azienda Olsa ceduta all' estero | destinato 1 milione d' euro ai dipendenti come ultimo dono

Blastingnews

: Olsa, regalo da 1 milione agli operai (dopo aver venduto l'azienda) ALTRA #AZIENDA #ITALIANA VENDUTA A UNA… - FratoniR : Olsa, regalo da 1 milione agli operai (dopo aver venduto l'azienda) ALTRA #AZIENDA #ITALIANA VENDUTA A UNA… - Domenico_Marra : #Lavoro AZIENDA VENDUTA, UN MILIONE COME ULTIMO REGALO AI DIPENDENTI/ Gruppo Olsa venduto a una multinazionale -

(Di sabato 27 ottobre 2018) In questi ultimi anni, diverse aziende hanno deciso di vendere le proprie quote o di spostarsi all'repentinamente, liquidando i propriche, tutto ad un tratto, si sono ritrovati senza lavoro. Per fortuna questo non è il caso del gruppodi Rivoli, storico produttore di fanali per automotive: dopo una lunga attivita', i titolari hanno deciso di cedere la societa' ad una multinazionale canadese ma, prima di ufficializzare il passaggio di consegne, hanno voluto elargire undiVIDEOfra tutti iche hanno sempre lavorato con costanza e impegno nella ditta torinese. Distribuito uno stipendio in più a tutti iNei mesi scorsi, quando hanno appreso che l'sarebbe finita sotto il controllo di una societa' straniera, in un primo momento gli impiegati non avevano preso bene la decisione della dirigenza. Successivamente, ...