Auto a guida remota | primo esperimento a Torino con connessione 5G

Guida Autonoma - Lyft acquisisce la Blue Vision Labs : L'espansione del ride-hailing di Lyft passa attraverso la realtà aumentata. L'azienda americana ha infatti acquisito la startup inglese Blue Vision Labs, aprendo così una base in Gran Bretagna e integrando nuove tecnologie nel suo piano per il raggiungimento della Guida autonoma di livello 5.Realtà aumentata in cloud. Il progetto della Blue Vision, giunta da pochi mesi sul mercato, è denominato AR Cloud e permette di creare ambienti in realtà ...

5G - a Torino le prime prove su strada di un’Auto guidata da remoto : Test di Tim sul 5G (foto: Tim) Del 5G, la tecnologia mobile la cui introduzione è prevista tra il 2019 e il 2020, conosciamo ormai diversi aspetti. Sappiamo, per esempio, che ha una capacità di trasmissione venti volte superiore quella del 4G, un tempo di latenza, cioè la distanza tra sorgente e ricevente, molto basso e che permetterà grandi evoluzioni in settori come le città intelligenti e l’internet delle cose. Ma il discorso non si limita a ...

L'Auto senza guidatore è a Torino - il test a bordo senza toccare il volante : Primo test in Italia per un veicolo a guida autonoma in contesto urbano. Da questa mattina Tim ed Ericsson hanno iniziato la sperimentazione resa possibile dall'antenna 5g installata su un palazzo di ...

Chi salvi in caso di incidente? Così programmeremo le Auto a guida Autonoma : Un team di ricercatori ha chiesto a milioni di persone in tutto il mondo cosa dovrebbe fare un veicolo driverless: ad esempio, mettere in salvo due pedoni anziani e sacrificare un bambino o viceversa? Alla ricerca di uno standard etico per le macchine del futuro

Un giorno le Auto a guida Autonoma dovranno prendere all’istante decisioni fatali. Provate la simulazione del MIT : Immaginate di essere alla guida della vostra auto e di trovarvi improvvisamente davanti una persona anziana che attraversa la strada: sterzate per non investirla, rischiando di finire in un burrone? E se ad attraversare fosse un bambino? Vi facciamo queste domande perché sono alcuni degli scenari proposti dal Massachussets Institute of Tecnology (MIT) nel gioco online Moral Machine, pubblicato nel 2016. Una simulazione che si è ispirata al ...

Tra guida Autonoma e veicoli per disabili Premio a Bombassei : I lavori si chiuderanno con il faccia a faccia di Pierluigi Bonora, promotore dell'evento, con Alberto Bombassei, presidente di Brembo, autentica eccellenza italiana nel mondo dei sistemi frenanti, ...

Guida Autonoma e incidenti stradali - Waymo stila il suo vademecum : Chi pensa alla Guida autonoma, pensa a una vita semplificata, in cui è l’auto a preoccuparsi di tutto, dalla sterzata all’accelerazione, alla frenata e al rispetto dei segnali stradali. Ma anche l’automazione dei veicoli ha il suo risvolto “impegnativo” e gestire un’auto di questo tipo, specie se in situazioni di emergenza, non è proprio facile. Così, per fugare ogni dubbio in merito e informare chi si troverà ...

Perché un italiano su due non si fida della guida Autonoma? : Negli ultimi anni la tecnologia ha fatto passi da gigante e la guida autonoma è dietro l’angolo. Già oggi, le auto di serie più evolute dispongono di tecnologie come il cruise control adattivo o il lane assist che permettono di marciare in autostrada con un intervento minimo del guidatore, che però deve rimanere sempre vigile. guida autonoma: lo stato dell’arte oggi Per poter leggere in giornale mentre la vettura si gestisce da sola ...

EuroNCAP mette alla prova la guida Autonoma : "Oggi non può sostituire l'uomo" : Verdetto che potrebbe apparire scontato, eppure secondo uno studio commissionato da EuroNCAP e Thatcham Research oltre il 71% degli automobilisti del mondo pensa che sia già possibile acquistare un'...

EuroNCAP mette alla prova la guida Autonoma : 'Oggi non può sostituire l'uomo' : Verdetto che potrebbe apparire scontato, eppure secondo uno studio commissionato da EuroNCAP e Thatcham Research oltre il 71% degli automobilisti del mondo pensa che sia già possibile acquistare un'...

Gli italiani scelgono ancora l’Auto. Si alla sicurezza - ma niente guida Autonoma : Nascita di piste ciclabili e incremento della flotta circolante per il trasporto pubblico (con tanto di agevolazioni per il suo utilizzo): niente da fare, per 27 milioni di italiani (65,4%) l’auto resta ancora il mezzo più usato per gli spostamenti, sia diretti alla città che all’interno della stessa. Questo è quanto ha rilevato il rapporto Censis-Michelin sulle abitudini e le preferenze dei nostri connazionali in tema di mobilità. ...

Deve andare dalla callista a 15 km di distanza - si perde e guida quasi 200 km in Autostrada : Protagonista dell'insolita giornata un'arzilla 93enne riminese che al volante della sua utilitaria, ha perso l'orientamento, imboccando l'autostrada senza più riuscire a tornare indietro. Salvata dalla polizia stradale che l'ha intercettata in una piazzola di sosta dell'A1 dopo l'allerta dagli altri automobilisti di passaggio che segnalavano un'auto che procedeva a velocità ridottissima.Continua a leggere

Waymo - Raggiunti i 10 milioni di miglia a guida Autonoma : I prototipi a guida autonoma di Waymo hanno percorso oltre 10 milioni di miglia (16,1 milioni di km) senza interventi umani. I collaudi dei sistemi driverless della Alphabet, la costola di Google attiva nello sviluppo delle auto senza conducente, hanno portato la flotta di Jaguar I-Pace e Chrysler Pacifica in 25 città degli Stati Uniti dove le tecnologie hanno affrontato le più disparate condizioni meterologiche, dal sole della California alla ...

Guida Autonoma : quali case Automobilistiche sono più avanti? : I livelli di Guida autonoma La corsa verso la Guida autonoma è una competizione a cui stanno partecipando attivamente praticamente tutte le case del settore automobilistico a suon di acquisizioni di realtà che operano nel campo. La forte spinta verso la Guida autonoma e assistita è partita dai big del settore Tech, Google su tutti, che nel 2009 ha avviato i test della driverless car. Inizialmente Google utilizzava la Firefly o “Pod ...