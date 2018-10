Autista del bus scaccia i passeggeri che non fanno salire un disabile a Parigi

Torino - porta del pesce su un bus : l’Autista si sente male per la puzza - lei lo chiude fuori : L’episodio è accaduto su un bus a Torino. Protagonista una passeggera che ha portato sull’autobus delle buste piene di pesce che puzzavano al punto tale da costringere l’autista, dopo una discussione con la signora, a fermarsi perché si sentiva male. E a quel punto lei avrebbe bloccato la porta della postazione di guida.Continua a leggere

Non ha i soldi per il biglietto - straniero picchia l'Autista del bus : di Antonino Dolce È finito in ospedale con un trauma cranio-facciale insieme a un passeggero: una mattina da dimenticare per un'autista della linea 5 'Tessitore' di Vasto aggredito da un giovane ...

Autista aggredito da automobilista : vetri del bus Anm presi a martellate : Un'altra aggressione ad un Autista dell'Anm è avvenuta oggi, attorno alle 16,30, nei pressi dell'Università di Monte Sant'Angelo a Fuorigrotta. 'Un automobilista - denuncia Adolfo Vallini, Usb, - a ...

Camion precipita dopo lo schianto - muore Autista della Bartolini : Ivano Bonaldo aveva 61 anni. La Golf di un longaronese gli avrebbe tagliato improvvisamente la strada

GP Giappone - i piloti della MotoGP si sfidano in minimoto : vince BAutista VIDEO : Il GP del Giappone si è aperto con una gara molto divertente. Otto piloti della MotoGP hanno lasciato momentaneamente le loro moto per una sfida "in miniatura" . Rins, Miller, Syahrin, Aleix Espargaró,...

Torino - l'Autista non ha il resto per il biglietto e fa scendere dal bus cuoco del Gambia : Amadou ha 34 anni e vive a Ciriè da tre, ospite di una famiglia. Sull'episodio ha scritto una lettera: "In Italia c'è tanta gente solidale con le persone come me. Una ragazza mi ha dato un passaggio"

Autista di Uber stuprò una donna mentre l'accompagnava a casa : "I vantaggi del mio lavoro" : "Abbiamo fatto del buon sesso. D'altronde questi sono i benefici extra del mio lavoro: avere molte belle donne". Questa la deposizione di un Autista di Uber che nel settembre del 2017 ha violentato una donna a Miami. Secondo quanto dal Miami New Times, infatti, l'uomo avrebbe ammesso di aver molestato e poi violentato una ragazza di 26 anni, ma non si sarebbe pentito, dando invece questa giustificazione all'accaduto.Secondo la ricostruzione, la ...

Ciclista travolto e ucciso al semaforo di viale Dante - condannato l'Autista del camion : Faccia a faccia con i ladri incappucciati, fallisce il colpo. A segno ne va un altro da migliaia di euro 3 'Pregiudicati, ubriachi e rumori molesti', chiuso per 20 giorni il New Zanzibar 4 Dal tir ...

ROMA - VICEPREFETTO INVESTITO DA BUS TURISTICO/ Ultime notizie - l’Autista del pullman “Ho cercato di evitarli” : ROMA, VICEPREFETTO INVESTITO da bus TURISTICO, Ultime notizie. L'autista del bus "Ho cercato di evitarli ma non ce l'ho fatta". Forse un guasto alla base del drammatico incidente(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 08:43:00 GMT)

Francia - 300mila firme per salvare il lavoro all’Autista del bus che ha tirato uno schiaffo ad un ragazzino : La Francia si divide sulla sorte di un conducente di bus che, nella regione di Parigi, ha evitato di un soffio di investire un ragazzino che gli è spuntato davanti, ha fermato il mezzo, è sceso e gli ha mollato un ceffone. A termini di legge rischia il licenziamento, ma in sua difesa si pongono i sindacati, i colleghi – che hanno raccolto online 300mila firme – e anche la presidente della Regione, Valerie Pecresse, che invoca ...

Furbetti del cartellino - 26 arresti alla Provincia di Massa Carrara : ci sono anche capo della polizia e Autista del presidente : “Una lunga, consolidata e diffusa prassi di assenteismo ingiustificato, realizzato attraverso un sistematico ed ingegnoso aggiramento delle regole che disciplinano il rapporto di pubblico impiego”. Con questa motivazione il gip di Massa Alessandro Trinci ha deliberato l’arresto per 26 dipendenti della Provincia di Massa Carrara e del Genio Civile di Massa, mentre per altri 3 è scattata la misura cautelare del divieto di dimora. ...

Bologna - esplosione a Borgo Panigale : il racconto dell’Autista del tir tamponato - “sembrava un film” : Un lunedì d’estate, 6 agosto, primo pomeriggio, manca poco alle 14. Sulla A14, all’altezza di Borgo Panigale, Bologna, l’abituale scorrere dei veicoli. Lavoratori e vacanzieri di passaggio. Un’autocisterna piena di Gpl tampona un Tir. Una prima esplosione e poco dopo la seconda che crea una palla di fuoco di diametro superiore ai 50 metri e che provoca il crollo parziale del ponte autostradale sopra la via Emilia: una manciata di minuti, circa ...

Trento. Fermato Autista di autocarro : aveva con sé delle armi : Nell’ambito dei controlli di polizia stradale effettuati dalla Polizia Locale di Trento una pattuglia in via Sanseverino ha Fermato un