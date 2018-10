Autista caccia passeggeri che non fanno salire disabile sul bus “Lei può salire | gli

Autista del bus scaccia i passeggeri che non fanno salire un disabile a Parigi : Lezioni di civiltà da parte dell' Autista di un autobus che ha scaccia to i passeggeri per il loro rifiuto di fare posto a un disabile sulla carrozzina. E' accaduto a Parigi , con la storia che si è ...

Disabile cerca di salire sul bus ma nessuno lo fa entrare : l’ Autista caccia tutti e porta solo lui : A Parigi nessuno ha voluto far salire su un bus di linea un uomo sulla sedia a rotelle. Per tutta risposta, l'autista ha fermato il mezzo e fatto entrare solo lui, invitando gli altri passeggeri a scendere: "Ero con mio fratello e il conducente è stato molto gentile. Ci ha detto che tutti potrebbero aver bisogno di una carrozzina e ci ha fatto salire , lasciando a terra gli altri".Continua a leggere

Nessuno fa entrare il disabile sul bus. L'Autista caccia tutti e fa salire solo lui : Una storia di quotidiana civiltà è accaduta a Parigi. Un conducente di autobus arrivato in prossimità di una fermata ha fatto scendere tutti i passeggeri una volta accortosi che Nessuno si era scansato per far salire un uomo su una sedia a rotelle.La vicenda è diventata subito virale dopo che è stata condivisa via Twitter dall'associazione "Accesible pour tous" che si occupa di garantire ai disabili una vita il ...