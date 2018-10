Australia | stupra per 30 volte una bimba | magistrato vede il video e abbandona l' aula

Blastingnews

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Una vicenda al limite del surrealee che probabilmente fara' riflettere sulla gravita' di quanto accaduto. Un giudice, infatti, chiamato a pronunciare una sentenza a to del reiterato stupro da parte di un uomo, Jason Daron Mizner, nei confronti di una bambina di appena due anni, guardando iin cui venivano ritratte le immagini delle violenze, non ha retto a tutta quella crudelta' e ha deciso dire l'di tribunale per ritardare la sentenza. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Messaggero, infatti, l'uomo avrebbe abusato sessualmente e filmato per ben 30la bambina della sua compagna. Per questa ragione, ilha dovuto visionare i filmati per prendere una decisione sulla portata della condanna da infliggere all'uomo, ma poco dopo ha preferito attendere perché scossa e incapace di infliggere una condanna oggettiva in quel momento. Il ...