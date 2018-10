Aurora Ruffino | Bianca de I Medici | “Dopo le riprese lascio l’Italia per amore”

Aurora Ruffino è Bianca de' Medici/ Video - vittima dell'amore per Guglielmo de' Pazzi (I Medici 2) : Aurora Ruffino è Bianca de' Medici nella serie I Medici 2: sarà presto vittima del suo folle amore per Guglielmo de' Pazzi membro della famiglia rivale alla sua I Medici appunto.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 12:44:00 GMT)

Aurora Ruffino intervista Gossipetv : “Ho lottato tanto per fare Bianca ne I Medici 2. Non dirlo al mio capo 3? Forse sì…Vita privata? Felicemente fidanzata!” : intervista Gossipetv ad Aurora Ruffino: I Medici 2, Non dirlo al mio capo 3 e la vita privata Aurora Ruffino è il nuovo volto della fiction Rai. Dopo il debutto in Questo nostro amore e Braccialetti Rossi è una delle interpreti più richieste. Non solo nelle produzioni italiane come Non dirlo al mio capo, ma […] L'articolo Aurora Ruffino intervista Gossipetv: “Ho lottato tanto per fare Bianca ne I Medici 2. Non dirlo al mio capo 3? ...

Come incontrare Bradley James - Aurora Ruffino - Jaime Lorente e Federico Cesari al FeST di Milano : biglietti in prevendita : Proprio in questo momento sta prendendo il via il FeST alla Santeria di Milano con importanti eventi tra cui il panel alla presenza delle due donne di Gomorra ovvero Cristina Donadio (Scianel) e Ivana Lotito (Azzurra). Gli eventi non mancheranno oggi in apertura (qui il calendario completo degli eventi) e lo stesso accadrà domani alla presenza di Bradley James, Aurora Ruffino, Jaime Lorente e Federico Cesari. Sono loro alcuni degli attori che ...

Aurora Ruffino è Cassandra/ “Quando ciò che ho sarà in pericolo… giocherò sporco” (Non dirlo al mio capo 2) : Aurora Ruffino è Cassandra nella fiction Non dirlo al mio capo 2, in onda questa sera su Rai 1. Prossimamente sarà tra i protagonisti de I Medici 2.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:22:00 GMT)

Aurora Ruffino/ In lacrime a La Vita in Diretta : “Ecco com'è nato l'amore per la recitazione” : Aurora Ruffino a La Vita in Diretta ha raccontato come ha vinto il dolore: “È stata dura, ma ora sono serena”. Le ultime notizie sull'attrice nota per aver recitato in Braccialetti rossi(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 22:23:00 GMT)

