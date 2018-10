Attenzione | Twitter ha chiuso il quarto bilancio consecutivo in utile

agi

: ATTENZIONE URGENTE Vi chiedo un attimo di attenzione. - bobogiac : ATTENZIONE URGENTE Vi chiedo un attimo di attenzione. - francescoseghez : Importante l’attenzione verso lavoro povero, ma non possiamo ridurlo ai “lavoretti”. Ci sono tirocinanti, i part ti… - reportrai3 : Lasciamo che lo stadio sia una zona franca, dove pregiudicati incassano milioni in nero, dove nullatenenti vanno in… -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) In una tornata di trimestrali che non ha sorriso ai colossi della tecnologia, a sorridere è. La compagnia che per i primi dieci anni della sua esistenza aveva pubblicato solo bilanci in rosso ,...