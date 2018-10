Atp Basilea – Federer soffre ma supera Simon in tre set | lo svizzero stacca il pass per

Atp Basilea – Zverev spedito verso la vittoria - batte anche Bautista-Agut e attende Copil in semifinale : Niente da fare per Roberto Bautista-Agut, Alexander Zverev vola in semifinale al torneo ATP di Basilea dopo aver battuto lo spagnolo Alexander Zverev vince il quarto di finale del torneo ATP di Basilea e vola in semifinale. Il tedesco, presentatosi da favorito nel match del Master 500, ha battuto Roberto Bautista-Agut. Il numero 26 della classifica ATP ha ceduto il passo in un’ora e 46 minuti al 21enne di Amburgo con i parziali di ...

Atp Basilea – I dolci ricordi di Federer : “all’esordio contro Agassi 20 anni fa pensai a due cose particolari…” : Roger Federer ha ricordato, nel corso dell’ultima conferenza stampa a Basilea, il suo esordio nel torneo svizzero, avvenuto 20 anni fa contro Agassi, svelando due pensieri che fece prima del match Dopo il successo su Struff, Roger Federer si è presentato alla consueta conferenza stampa di rito dopo l’incontro. Rispondendo alle domande dei media, il campione svizzero ha ricordato il suo esordio nel torneo ATP di Basilea, ...

Atp Basilea - Federer in scioltezza su Struff : lo svizzero vola ai quarti : Roger Federer ai quarti di finale del torneo ATP Basilea, lo svizzero ha superato in due set il collega Struff ATP Basilea, Roger Federer approda ai quarti di finale del torneo svizzero. Re Roger si è liberato dell’avversario Struff con un 6-3 7-5 non brillantissimo, ma senza rischiare granché. Il campione svizzero ha superato dunque il secondo turno del torneo ed ora giocherà contro il vincente dell’incontro tra Simon e ...

Atp Basilea – Zverev asfalta Popyrin - il tennista tedesco vola ai quarti senza troppa fatica : Alexander Zverev in un’ora e 11 minuti di gioco batte Alexei Popyrin al torneo ATP di Basilea: il tedesco si qualifica così ai quarti di finale Agli ottavi di finale del torneo ATP di Basilea Alexander Zverev batte in due set Alexei Popyrin, tennista numero 176 al mondo. Il tedesco, in appena un’ora ed 11 minuti di gioco ed in due set (6-4; 6-4), ha sconfitto l’avversario passando il turno e volando ai quarti di finale ...

Tennis - Atp Basilea 2018 : Andreas Seppi esce di scena negli ottavi di finale. L’azzurro sconfitto da Daniil Medvedev in due set : Niente da fare per il nostro Andreas Seppi negli ottavi di finale dell’ATP di Basilea (Svizzera). L’azzurro, numero 43 del mondo, è stato sconfitto dal russo Daniil Medvedev (n.20 ATP) con il punteggio di 7-6(5) 6-2 in 1 ora e 39 minuti di gioco. Una partita in cui la grande difesa del Tennista dell’Est, abbinata ad un’eccellente pesantezza di palla con il dritto, ha fatto la differenza ed è valsa il successo finale. ...

Atp Basilea – Tonfo Cilic : il croato ko contro Copil agli ottavi di finale : Marin Cilic sconfitto da Marius Copil all’esordio agli ottavi di finale dell’ATP di Basilea: il croato si arrende in 2 set Dopo il successo su Shapovalov all’esordio, il cammino di Marin Cilic nell’ATP di Basilea si ferma al secondo turno. Il tennista croato, attualmente numero 6 del ranking mondiale e 3ª forza del seeding, è stato sconfitto a sorpresa dal romeno Marius Copil, numero 93 del ranking maschile. Copil s è imposto in quasi due ...

Atp Basilea – Esordio ok per Zverev : il talentino tedesco stende Haase : Alexander Zverev stacca il pass per gli ottavi di finale dell’ATP di Basilea: il tennista tedesco si impone su Haase in 2 set Serve 1 ora e 31 minuti ad Alexander Zverev per staccare il pass per gli ottavi di finale dell’ATP di Basilea. Il tennista tedesco, attualmente numero 5 del ranking mondiale maschile, ha superato Robin Haase, olandese numero 47 del mondo, in due set. Zverev si è imposto con il punteggio di 4-6 / 5-7.L'articolo ATP ...

Atp Basilea - che sofferenza per Federer : serve il 3° set per far fuori Krajinovic : ATP Basilea, Roger Federer ha battuto Krajinovic in tre set ed ora al secondo turno se la vedrà contro Struff ATP Basilea, Roger Federer approda al secondo turno del torneo di casa, dove affronterà Struff. Il campione svizzero ha però sofferto oltre le aspettative questa sera contro Krajinovic, superato solo al terzo set. Sembrava una serata semplice per Re Roger dopo il 6-2 del primo set, ma il secondo è stato ricco di difficoltà, vinto ...

Tennis - Atp 500 Basilea 2018 : ad Andreas Seppi basta un’ora per battere Taro Daniel e prendersi il secondo turno : Andreas Seppi vince con pochissimi problemi il suo incontro di primo turno all’ATP 500 di Basilea. Il numero 3 d’Italia e 43 del mondo ha superato il giapponese Taro Daniel, ad oggi numero 2 del suo Paese e 74 del ranking ATP, col punteggio di 6-0 6-4 in un’ora e tre minuti di gioco. Al secondo turno, il trentaquattrenne dell’Alto Adige se la vedrà con uno tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Maximilian Marterer. Nel ...

Atp Basilea – Andreas Seppi non dà scampo al giapponese Daniel - l’azzurro stacca il pass per gli ottavi : Il tennista italiano vince agevolmente il match con il giapponese, avanzando agli ottavi di finale del torneo svizzero Tutto semplice per Andreas Seppi nei sedicesimi di finale del torneo Atp di Basilea, il tennista italiano vince agevolmente contro il giapponese Daniel, costretto ad arrendersi in due set. Parte benissimo l’azzurro che chiude il primo parziale senza lasciare al suo avversario nemmeno un game, nella seconda frazione ...

Atp Basilea - Altro ko per Cecchinato - Shapovalov a lezione da Cilic : Il numero 6 del mondo archivia infatti la pratica in appena un'ora e venti minuti di monologo, con un 6-4 6-2 che avrebbe potuto assumere contorni ancora più pesanti se non fosse stato per il ...