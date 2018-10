Atalanta | Gasperini | Siamo ripartiti Col Parma mi aspetto ulteriori risposte

Atalanta - dubbi di formazione per Gasperini : Domani, nel primo anticipo del sabato, l’Atalanta affronterà il Parma davanti al pubblico amico e Gian Piero Gasperini non ha ancora deciso quale undici farà scende in campo. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico non ha escluso modifiche rispetto alla trionfale trasferta di Verona: “Gomez gioca di sicuro, ma non so se farà di nuovo il vertice avanzato. In quel ruolo domenica scorsa ha fatto benissimo, permettendo a ...