Atalanta | Gasperini | ho dubbi formazione

Serie A Atalanta - Gasperini : «Con il Parma serve concretezza» : BERGAMO - L' Atalanta , dopo aver strapazzato il Chievo in trasferta, si accinge ad affrontare la prossima sfida con l'animo più sereno: "Il Parma è una buona squadra, è partita bene e in trasferta ha ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Ilicic ci è mancato - vittoria che dà morale»

Serie A Atalanta - Gasperini : «Ripartiamo con fiducia» : BERGAMO - "La sosta è arrivata in un momento di difficoltà, ma è servita per ritrovare le energie". Così Gian Piero Gasperini , nella conferenza stampa alla vigilia della partita con il Chievo . Sugli ...

Atalanta - Gasperini : "Ripartiamo. Provate nuove soluzioni - rientra Ilicic" : Chievo, Parma e Bologna prima dell'Inter, 11 novembre,: 'Senza passare per presuntuoso, siamo superiori. Nelle prossime tre si può svoltare, chance da non sprecare', la carica di De Roon nei giorni ...

Serie A Atalanta - Gasperini ritrova Berisha e Djimsiti : BERGAMO - Ripresa dei lavori in casa Atalanta dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Gasperini , in vista del prossimo impegno di campionato contro il Chievo, domenica alle 15 al Bentegodi. ...

Atalanta : Gasperini - non demoralizziamoci : ANSA, - ROMA, 7 OTT - Gian Piero Gasperini si rassegna alla nuova dimensione ridotta nelle ambizioni della 'sua' Atalanta . "La cosa migliore è continuare a lavorare senza demoralizzarsi. Se non altro ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Il nostro obiettivo ora è cambiato - dobbiamo fare punti»

Atalanta - Gasperini : 'Subiamo sempre le palle inattive. E' il momento di ridimensionare gli obiettivi' : L'allenatore dell' Atalanta Gian Piero Gasperini ha analizzato a Sky Sport la sconfitta contro la Sampdoria: 'Il gol su palla inattiva ci è costato la sconfitta, è una cosa che si ripete continuamente , quindi è un problema. Magari non riusciamo a vincere per altre ...

Gian Piero Gasperini arringa i suoi uomini : “diamo una svolta alla stagione dell’Atalanta” : Gian Piero Gasperini sa bene che la gara di domani contro la Sampdoria può essere uno snodo importante per la sua Atalanta “Ripartiamo dal secondo tempo con il Milan e da partite come quella con la Fiorentina: guardiamo a una gara per volta e prendiamo forza dalle prestazioni. Se riusciamo a trovare continuità, arriveranno anche i risultati. Domani dobbiamo dare una risposta a noi stessi e ai nostri tifosi: di fronte avremo un ...