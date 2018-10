Atalanta | dubbi di formazione per Gasperini

calcioweb.eu

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Domani, nel primo anticipo del sabato, l’affronterà il Parma davanti al pubblico amico e Gian Pieronon ha ancora deciso quale undici farà scende in campo. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico non ha escluso modifiche rispetto alla trionfale trasferta di Verona: “Gomez gioca di sicuro, ma non so se farà di nuovo il vertice avanzato. In quel ruolo domenica scorsa ha fatto benissimo, permettendo a Ilicic di essere più offensivo“. Per quanto riguarda i ballottaggi in attacco, in porta e sull’esterno,deciderà domani: “L’altra scelta è tra Barrow e Zapata, ma me la tengo per domani. In porta può esserci Berisha, perché Gollini ha fatto una lunga striscia di partite. L’altra alternativa è a destra tra Castagne e Hateboer“. Infine, una battuta sugli avversari: “Squadra ostica e da corsa in ...