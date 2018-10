Astronomia | 3200 Phaethon |  un asteroide dal raro colore blu e dalla natura misteriosa

meteoweb.eu

(Di venerdì 26 ottobre 2018) La sua insolita tinta blu lo fa spiccare nel novero dei suoi ‘colleghi’, caratterizzati in genere da un monotono grigio o in taluni casi dal rosso, a seconda del materiale di superficie. L’oggetto in questione è (blu e dal contegno enigmatico, dato che talvolta si comporta come una cometa. Il corpo celeste – spiega Global Science – è stato recentemente il focus di una ricerca, condotta dal Lunar and Planetary Laboratory dell’Università dell’Arizona e presentata lo scorso 23 ottobre al 50° congresso annuale di scienze planetarie dell’American Astronomical Society. L’asteroide è stato scoperto l’11 ottobre 1983 dagli astronomi Simon F. Green e John K. Davies, mentre analizzavano le immagini prodotte dal satellite Iras (InfraRed Astronomical Satellite); è stato il primo caso di un corpo celeste di questo tipo individuato tramite un ...