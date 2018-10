Borse a picco e spread in rialzo Asta di Ctz e Btp : su i rendimenti : Le Borse europee proseguono in rosso ed estendono le perdite a meta' mattinata, dopo le parole di ieri del presidente della Bce Mario Draghi che ha evidenziato gli attuali rischi per la crescita europea Segui su affaritaliani.it

Tesoro - rendimenti in crescita all'1 - 27% in Asta CTZ : Teleborsa, - Il Tesoro ha collocato questa mattina, 28 agosto 2018, 1,7 miliardi di CTZ a 24 mesi con scadenza al 30 marzo 2020 . Il collocamento ha sollecitato una grande richiesta per 3,28 miliardi ,...