Assia | Merkel si gioca la poltrona Cdu verso un altro flop

Assia - la Merkel si gioca la poltrona Verso un altro flop di Cdu e Spd : Due settimane dopo le elezioni in Baviera, che hanno visto il crollo dell’alleato della Merkel Csu e l’exploit dei verdi, questa domenica in Germania si vota il rinnovo del consiglio regionale dell’ Assia . Gli elettori chiamati al voto sono 4.5 milioni Segui su affaritaliani.it

È verde e di padre yemenita. In Assia - Tarek è il nuovo incubo di Angela Merkel : Non fosse per il terzo incomodo, Tarek El-Wazir: considerato un 'Realo', ossia un pragmatico, si occupa nel governo nero-verde dei temi dell'economia e del traffico ed è riuscito a evitare in larga ...