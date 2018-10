Ascolti flop al Grande Fratello Vip L’indiscrezione sulla nuova opinionista

Ascolti tv 25 ottobre : un altro flop per il Gf Vip 3 - battuto da L’Allieva 2 : Ascolti tv ieri: nuova sconfitta per il GF Vip 3, battuto dalla fiction L’Allieva 2 Chi avrà vinto ieri sera la battaglia degli Ascolti? Proprio ieri, 25 ottobre, c’è stato il ritorno della fiction di Rai 1 L’Allieva giunta alla seconda stagione, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Di contro l’ammiraglia Canale 5 ha mandato in […] L'articolo Ascolti tv 25 ottobre: un altro flop per il Gf Vip 3, battuto da ...

Tale e quale show - Carlo Conti vince gli Ascolti del 19 ottobre : flop di Solo 2 su Canale 5 : Un altro clamoroso trionfo per Carlo Conti. Il conduttore con Tale e quale show ha registrato 4.527.000 telespettatori, share 22,19%. Il trionfo di Raiuno è assoluto. A Canale 5, Solo le briciole: la ...

Ascolti tv - Gigi Proietti chiude in bellezza. Che flop Virginia Raffaele : Gigi Proietti chiude la sua fiction su Raiuno con una media di 4 milioni e 300 mila spettatori e uno share del 19%. Quindi anche questa nuova stagione di Una pallottola nel cuore va archiviata ...

Grande Fratello Vip - flop di Ascolti : nella casa potrebbe tornare Cristiano Malgioglio : Cristiano Malgioglio potrebbe tornare al Grande Fratello Vip . Dopo il calo di ascolti d elle ultime puntate sembra che Canale 5 voglia puntare tutto su uno dei concorrenti più amati della casa. I ...

Ascolti TV | Sabato 13 ottobre 2018. Tú sí que vales 29.3% - Ulisse 18.6%. La Nations League floppa pure su Italia1 (4.7%). Dati settimana : nelle 24 ore Rai1 16.5% - Canale 5 16.4% : Maria De Filippi e Alessandra Amoroso Su Rai1 – dalle 21.31 alle 23.52 – l’appuntamento con Ulisse di Alberto Angela ha conquistato 3.612.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.11 alle 0.38 - la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.221.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.126.000 spettatori pari al 5.2% di share mentre NCIS New ...

Ascolti TV | Sabato 13 ottobre 2018. Tú sí que vales 29.3% - Ulisse 18.6%. La Nations League floppa pure su Italia1 (4.7%) : Maria De Filippi e Alessandra Amoroso Su Rai1 – dalle 21.31 alle 23.52 – l’appuntamento con Ulisse di Alberto Angela ha conquistato 3.612.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.11 alle 0.38 - la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.221.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.126.000 spettatori pari al 5.2% di share mentre NCIS New ...

Ascolti TV | Giovedì 11 ottobre 2018. Non Dirlo al mio Capo 22.6% - flop Nations League (7.5%). Record Uomini e Donne con Temptation (25.9%) : Non Dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale Per un ritardo di consegna i dati d’ascolto di ieri sono stati rilasciati dopo le ore 16.30. Su Rai1 Non Dirlo al mio Capo 2 ha conquistato 5.022.000 spettatori pari al 22.6% di share. Su Canale 5 l’incontro di Uefa Nations League Polonia-Portogallo ha raccolto davanti al video 1.850.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Rai2 Pechino Express 2018 ha interessato 1.721.000 spettatori pari ...

Grande Fratello Vip - è sempre più flop di Ascolti. Nonostante tutti piangano e qualcuno si ami di nascosto : Il Grande Fratello Vip non decolla negli ascolti. Anche la terza puntata del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi , GUARDA , è asfaltato dalla fiction di Rai 1. I risultati sono davvero ...

Ascolti TV | Domenica 7 ottobre 2018. Domenica In torna in testa. Che Tempo Che Fa 15.5%-14% - bene Le Iene 12.1% - flop Victoria 7.3%. Parte basso C’è Posto per 30 sul Nove (1.2%) : Mara Venier e Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Domenica 7 ottobre 2018, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Victoria ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene ha ...

Solo 2 fa flop di Ascolti ma rimane al venerdì : il ritorno di Bruno cambierà tutto? Anticipazioni 12 ottobre : Solo 2 fa flop di ascolti. La prima puntata della fiction di Canale 5 non è riuscita a vincere la serata ma nemmeno ad andare oltre all'11% lo stesso risultato di altri programmi e de Il Segreto, adesso in onda su Rete 4 per la sua versione prime time. Marco Bocci non è riuscito nel miracolo e nel permettere a Mediaset di tornare sulla cresta dell'onda con una fiction e in molti adesso temono per il destino di Solo 2. I vertici della rete non ...

Elisa Isoardi - bufera per gli Ascolti flop de La prova del cuoco : 'Grave danno per Tg1' : Esplode la polemica sugli ascolti della nuova edizione de La prova del cuoco, il cooking show di Raiuno quest'anno condotto da Elisa Isoardi. La conduttrice, fidanzata con il vice-premier Matteo Salvini, ha preso in mano le redini del programma da Antonella Clerici, timoniera storica per ben 18 edizioni e al momento gli ascolti non la stanno premiando, tanto che il flop delle prime settimane ha scatenato l'ira del deputato del PD Anzaldi, che ha ...

Il GfVip3 fa flop - la guerra degli Ascolti la vince Luisa Ranieri : Falsa partenza per il Grande Fratello Vip 3 che viene battuto nettamente dalla fiction "La Vita Promessa" su Rai1. Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno convinto 3.341.000 telespettatori pari al 20,95%...

Ascolti TV | Sabato 22 settembre 2018. Stanotte a Pompei vince con il 24.3% - flop Pausini al Circo Massimo (8.8%-11.7%) : Laura Pausini Su Rai1 Stanotte a Pompei ha conquistato 4.233.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 Laura Pausini al Circo Massimo ha raccolto davanti al video 1.553.000 spettatori pari all’8.8% di share (1.023.000 – 11.7% nella seconda parte, in onda dalle 24.16 alle 24.29). Su Rai2 l’incontro dei Campionati Mondiali 2018 di Pallavolo Maschile Russia-Italia ha interessato 3.015.000 spettatori pari al 16% di share. ...

Ascolti TV | Sabato 22 settembre 2018. Stanotte a Pompei vince con il 24.3% - flop Pausini al Circo Massimo (8.8%) : Laura Pausini Su Rai1 Stanotte a Pompei ha conquistato 4.233.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 Laura Pausini al Circo Massimo ha raccolto davanti al video 1.553.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 l’incontro dei Campionati Mondiali 2018 di Pallavolo Maschile Russia-Italia ha interessato 3.015.000 spettatori pari al 16% di share. Su Italia 1 Cattivissimo Me 2 ha intrattenuto 1.228.000 spettatori (6.2%). Su ...