Arriva l’influenza | e i maschi «soffrono» di più

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Con l’arrivo del maltempo e bruschi sbalzi di temperatura comincia anche la stagione dell’influenza. Andrà da novembre 2018 a marzo 2019 e dovrebbe essere di media intensità, considerando i rilevamenti epidemiologici in Nuova Zelanda e Australia, dove si è appena conclusa. Si ipotizza che saranno circa 5 milioni i casi di contagio da influenza in Italia, ai quali andranno ad aggiungersi altre situazioni di disturbo causati dai 262 virus classificati come «portatori di forme parainfluenzali». Tra pochi giorni, in tutte le regioni, inizierà la campagna di profilassi. Vaccinazione gratuita per le fasce più a rischio: over 65 anni, donne al secondo e terzo mese di gravidanza, bambini e adulti da 6 mesi a 65 anni con patologie croniche, operatori di servizi pubblici, forze di polizia , vigili del fuoco e veterinari. E comunque, non è un falso mito né una battuta, sono gli uomini ...